(زينة البحار) تعود للبلاد قادمة من كوتشين

وصلت إلى ميناء السلطان قابوس بمطرح أمس السفينة السلطانية زينة البحار ترافقها السفينة الشراعية الهندية ترنجني بعد مشاركتها في الاحتفال بالذكرى العاشرة للندوة البحرية في المحيط الهندي والتي نظمتها البحرية الهندية بكوتشين بجمهورية الهند ، وكان في مقدمة مستقبليها معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني وعدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة ، وكبار الضباط.

جاءت مشاركة السفينة السلطانية زينة البحار والسفينة المرافقة لها بالرحلة والتي انطلقت من ميناء كوتشين بالجمهورية الهندية إلى ميناء السلطان قابوس بولاية مطرح تخليداً للذكرى العاشرة للندوة البحرية في المحيط الهندي [IONS] ، وإحياءً لخطوط الملاحة البحرية القديمة وطرق التوابل من السواحل المالبارية إلى سواحل الخليج العربي ، إضافة إلى نشر الثقافة العربية الهندية التي ساعدت على ازدهار المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تقيمها الدول المطلة على المحيط الهندي بالإضافة إلى عدد من الدول المهتمة بهذا الجانب ، وتضم حالياً [32] دولة من بينها السلطنة .

وقد شاركت السلطنة في هذه المناسبة بالسفينة السلطانية زينة البحار وهي سفينة خشبية شراعية من نوع البغلة تم بناؤها في مدينة صلالة العمانية ودشنت للمرة الأولى في مارس 1988م ، وقد قامت بزيارة العديد من الموانئ العربية والآسيوية والأوروبية ، بالإضافة إلى مشاركتها في مجموعة من المحافل الدولية ، بهدف تعزيز أواصر الصداقة والمحبة التي تربط السلطنة بتلك الدول ، وتجسّد دور وتاريخ عُمان البحري الذي لعب خلاله الرواد العُمانيون دوراً مهماً في التواصل ونقل الحضارات والثقافات بين الشعوب.