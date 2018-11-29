اختتام احتفالات الذكرى الـ 96 لاكتشاف مقبرة “توت عنخ آمون” في الأقصر

الأقصر(مصر) ـ د.ب.أ :

اختتمت في مدينة الأقصر التاريخية، وعاصمة السياحة العالمية، أمس الخميس، الاحتفالات بالذكرى الـ 96 لاكتشاف مقبرة الملك “توت عنخ آمون”، بافتتاح معرض مصور ” وادى الملوك بعيون سويسرية “. ويضم المعرض 23 صورة التقطتها عدسة الفنان والمصور السويسري دانيال بيك، لمقابر منطقة وادى الملوك في غرب مدينة الأقصر، من ضمن ألبوم يضم أكثر من 6 آلاف صورة، التقطها داخل كافة المناطق الأثرية والتاريخية المصرية، من القاهرة والأقصر وحتى أسوان. وقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والثقافية، في بيان صحفي أمس، إن دانيال بيك، هو أحد عشاق الحضارة المصرية القديمة، وبات مولعا وشغوفا بالتقاط مزيد من الصور لكل مناطق مصر، بما في ذلك مناطق سياحة السفاري في الواحات والوادي الجديد، وأن معرض ” وادى الملوك بعيون سويسرية ” هو الأول ضمن سلسلة معارض ستحكى لروادها الكثير من أسرار وسحر الآثار المصرية في الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج ، والمنيا، والجيزة وغيرها. من جانبه أكد المصور والفنان السويسري، دانيال بيك، إنه زار مصر 6 مرات متتالية، بعد ذلك قرر أن يقيم بها بشكل دائم، وقام بشراء منزل بالقرب من تمثالي ممنون الشهيرين اللذين يتقدمان معبد الملك امنحتب الثالث، في البر الغربي لمدينة الأقصر، وهو يقيم في ذلك المنزل الآن. وأشار إلى أنه يواصل التقاط الصور لأثار الفراعنة ، لافتا إلى أن ما قام بالتقاطه من صور لمعابد ومقابر الفراعنة، ومعالم أثرية في الجيزة والأقصر وأسوان تجاوز ستة آلاف صورة.