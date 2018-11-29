موروث عماني يضاف للحضارة الإنسانية

نجاح السلطنة في إدراج عرضة الخيل والإبل ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، وذلك عبر ملف منفرد للسلطنة تم تقديمه إلى اللجنة الدولية الحكومية للاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو، يشكل إضافة عمانية جديدة للحضارة الإنسانية تتمثل في الحفاظ على موروث عماني أصيل والتعريف به عالميًّا.

فهذا التسجيل يأتي ضمن الحرص السامي من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على أن يكون المجتمع العماني محافظًا على تراثه وتراث أجداده الأصيل، وأن لا تأخذه الحداثة وتبعده عن هذا الموروث الضارب في جذور التاريخ.

وقد استطاعت السلطنة الحفاظ على هذا الموروث عبر الحرص على تضمينه المناهج الدراسية والمناسبات الثقافية والاحتفالات الوطنية في جميع المحافظات، الأمر الذي يعزز من تناقله عبر الأجيال.

كما أن تسجيل عرضة الخيل والإبل يضاف إلى عناصر أخرى من التراث العماني تم إضافتها إلى قائمة اليونسكو وهي فن البرعة عام 2010م، وفن العازي والتغرود عام 2012م، وفن العيالة عام 2014م، وفن الرزفة عام 2015م، والمجالس والقهوة العربية عام 2015م.

ومما يدلل على حرص السلطنة على موروث عرضة الخيل والإبل هو أن الملف المنفرد الذي قدمته السلطنة يسجل باسمها مسميات العرضة وآداب ممارستها للمزاولين لها، وآليات صون العرضة والجهود الحكومية والأهلية للحفاظ عليها وقوائم الحصر الوطنية العمانية، والتعريف بفن التحوريب (القصيدة التي يفتتح بها عرضة الخيل وينتهي بها)، إضافة إلى التعريف بفن الهمبل، وهو شعر يلقى على ظهور الإبل في وصف مناقبها كصافرة لبدء العرضة.

لذا فمن الجدير بالذكر تقديم التحية الواجبة للشباب العماني الذي نجح في إعداد هذه الملفات لتفعيل الاتفاقية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي وما تتطلبه من برامج ومشاريع .. فتسجيل أية مفردة من مفردات التراث الثقافي غير المادي يعتبر إنجازًا على المستوى الدولي والعالمي ليس للسلطنة فحسب، بل للممارسين والمشاركين في الإعداد، والمفردة في حد ذاتها تؤكد للعالم أنها تحمل عادات وتقاليد وقيمًا، وتسهم في الإثراء الثقافي والمجتمعي.

المحرر