سلمان بن إبراهيم يشكر حكومة السلطنة على جهودها في إنجاح الحفل الآسيوي

أشاد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالتسهيلات الكبيرة التي وفرتها مختلف الجهات الرسمية في سلطنة عمان لحفل الجوائز السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مؤكداً أن ذلك الدعم يجسد حرص السلطنة بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ حفظه الله ورعاه – على ترسيخ مكانة عمان المتميزة على الخارطة القارية وأن ذلك الدعم كان له أطيب الأثر في إنجاح الحدث القاري الكبير.

وثمن معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة برعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد للحفل الآسيوي منوها بحضور معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية ومشيداً بالتعاون الملموس الذي أبدته كوادر الوزارة من أجل إنجاح الحفل.

من جانب آخر ، فقد أثنى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العماني لكرة القدم برئاسة الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي في سبيل توفير الظروف المثالية لإنجاح الحفل الآسيوي وإخراجه بصورة مشرفة نالت تقدير واستحسان أسرة كرة القدم الآسيوية.

وأكد معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن النجاح المشهود لسلطنة عمان في استضافة الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي يعزز موقع السلطنة على ساحة الكرة الآسيوية ويترجم ما تمتلكه من كفاءات وطنية معطاءة وقادرة على وضع بصمات مؤثرة في إدارة الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.

وأشار معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم أن سلطنة عمان نجحت بامتياز في جمع أسرة الكرة الآسيوية في الحفل الكبير الذي يحرص خلاله الاتحاد القاري على تكريم المنجزين على امتداد عام كامل من البذل والعطاء والتميز، مؤكدا أن حفل الاتحاد الآسيوي في مسقط سيعزز الإرث المستدام للكرة الآسيوية، كما سيعلي قيم البذل والعطاء بين أسرة اللعبة من أجل بلوغ أعلى مراتب النجاح والتفوق.