تدشين جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية

حث أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في الصف الأول للعام القادم

دشنت وزارة التربية والتعليم اليوم جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية، وتهدف جائزة السلطان قابوس للتنمية المستدامة في البيئة المدرسية إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة وترسيخها في المجتمع المدرسي والمحلي، وتعزيز قيم التنمية المستدامة لدى أعضاء المجتمع المدرسي وتطوير اتجاهاتهم نحو قضاياها في البيئة المدرسية والمحلية، وصقل مهارات أعضاء المجتمع المدرسي وتنمية كفاياتهم لتحقيق أهداف التعليم من أجل التنمية المستدامة، على صعيد آخر أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ بداية شهر أكتوبر الماضي فتح باب التسجيل لطلبة الصف الأول للعام الدراسي القادم (2019 /2010م) للأطفال من مواليد 1 /9 /2012 وحتى 31 /12 /2013، وذلك عن طريق التسجيل في البوابة التعليمية وفق الضوابط التي تم الإعلان عنها في حينها، إلا أنه وبعد مضي أكثر من شهر فإن الإحصائيات تشير إلى تسجيل (51191) تلميذا وتلميذه حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء السابع والعشرين من نوفمبر الجاري، من أصل (56743) تلميذة وتلميذة المتوقع تسجيلهم في المدارس الحكومية وهو ما يعني أن هناك (5552) تلميذا وتلميذة لم يتم تسجيلهم حتى الآن، في حين أن التسجيل سيغلق يوم الخميس السادس من ديسمبر القادم.