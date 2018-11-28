سياح يتبادلون وسيلتي النقل الجوي والبحري

يشهد قطاع السفن السياحية بالسلطنة اليوم الخميس حدثا فريدا من نوعه وهو قيام مجموعتين قادمتين إلى السلطنة للسياحة بتبادل وسيلة نقل للعودة إلى بلدانهما. وتقوم فكرة هذا الحدث على أن يستقل ركاب سفينة سياحية وعددهم 900 سائح الطائرة لعودتهم إلى بلدانهم، فيما يستقل ركاب الطائرة وعددهم 900 سائح أيضًا السفينة السياحية في رحلة العودة عبر مطار مسقط الدولي وميناء السلطان قابوس السياحي وعلى مدى يومين متتاليين، وتأتي هذه الفكرة ضمن الاستراتيجية العمانية للسياحة للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتحويل موانئ السلطنة التي تستقبل زوار السفن السياحية إلى منصات انطلاق للجولات

السياحية الإقليمية التي تقوم بها هذه السفن.