أمسية رياضية رائعة شهدت توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي 2018

القطري عبدالكريم حسن يتوج بجائزة أفضل لاعب والصينية وانغ أفضل لاعبة

متابعة ـ صالح البارحي:

خطف نجم المنتخب القطري عبدالكريم حسن جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2018م، جاء ذلك في الأمسية الرياضية الجميلة التي أقامها الاتحاد الآسيوي في تمام الساعة السادسة مساء أمس بمركز المؤتمرات والمعارض بمرتفعات المطار في احتفاليته السنوية لتوزيع جوائزه السنوية لكرة القدم 2018، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان وبحضور معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية ورئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة وعدد كبير من الشخصيات الرياضية الكروية من مختلف قارات العالم.

فيما حصلت الصينية وانغ شوانغ على جائزة افضل لاعبة للعام الحالي كذلك.

برنامج شيق

بدأت احتفالية الأمس بعرض مرئي قصير عن برامج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبعض اللقطات من الحفل السنوي الذي دأب على إقامته سنويا، أعقب ذلك تقديم رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة هدية تذكارية لصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان راعي المناسبة، وهدية تذكارية أخرى لمعالي سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، وهدية تذكارية لسالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، تلى ذلك تقديم الجوائز تباعا حسب البرنامج المعد لذلك.

من جانب آخر، فقد شهد الحفل فقرة غنائية قدمتها المطربة اللبنانية مايا دياب، إلى جانب فقرة فنية تعرض قصة سندباد البحار العماني التاريخي الشهير تم تجزئتها إلى جزءين تخللت مرحلة توزيع الجوائز، وهي الفقرة التي نالت استحسان الحضور بشكل واضح.

القطري عبد الكريم حسن أفضل لاعب في آسيا لعام 2018

اختير لاعب السد القطري الدولي عبد الكريم حسن أفضل لاعب في آسيا لعام 2018، متفوقا على اليابانيين كينتو ميساو ويوما سوزوكي لاعبَي كاشيما أنتلرز المتوج بلقب دوري الأبطال، في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وبات الظهير الأيسر حسن (25 عاما)، ثاني لاعب قطري ينال هذه الجائزة بعد خلفان إبراهيم لاعب السد السابق والريان حاليا (2006). وشارك عبد الكريم حسن مع فريقه في دوري أبطال آسيا وبلغ معه الدور نصف النهائي، قبل الخروج على يد بيرسيبوليس الإيراني.

وقال اللاعب القطري بعد اختياره في الاحتفال أتمنى بعد الفوز، الاحتراف الخارجي في أوروبا، ولدي عقلية اللاعب في الدوريات الأوروبية”. أضاف “زملائي اللاعبون ساندوني بقوة وساهموا في حصولي على اللقب وأنا أتقدم لهم وللجهاز الفني بالشكر والتقدير”، معتبرا أن “الترشح للجائزة مع اثنين من لاعبي اليابان كان شرفا لي وحقيقة لم أتوقع الفوز باللقب”.

واعتبر المدير الرياضي لنادي السد محمد غلام أن “فوز عبد الكريم حسن ومن قبله خلفان ابراهيم بلقب 2006 يؤكد ان السد منجم ذهب للاعبين الموهوبين”، مشيرا الى أن اختيار حسن كأفضل لاعب “لا يعوضنا ضياع دوري أبطال آسيا، واللقب يحسب للاعب ولجهده الكبير طوال الموسم”. ويخلف حسن السوري عمر خريبين (الهلال السعودي) كأفضل لاعب في آسيا، علما أنها المرة الخامسة تواليا التي تؤول فيها الجائزة الى لاعب عربي، بعد السعودي ناصر الشمراني (2014)، والإماراتي أحمد خليل (2015)، ومواطنه عمر عبد الرحمن (2016).

جائزة ماسة آسيا

قام معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتسليم جائزة ماسة آسيا، إلى زهانغ جيلونغ القائم بأعمال الرئيس السابق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وخلال فترة عمله في الاتحاد القاري، بذل جيلونغ جهودا كبيرة من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة، وساهم أيضا في توفير الهدوء والأمان خلال فترة عصيبة مر بها الاتحاد، وقد قام الشيخ سلمان بتسليم الجائزة في العاصمة الصينية بكين، في تعبير عن مكانة جيلونغ كأحد الشخصيات العظيمة في تاريخ كرة القدم الآسيوية.

وقال جيلونغ الذي لم يتمكن من الحضور إلى مسقط: أنا أتشرف كثيرا باستلام جائزة ماسة آسيا، وأنا ممتن لكل الأشخاص الذين ساندوني وشجعوني خلال رحلتي الطويلة مع كرة القدم، وأضاف: معا نجحنا في تجاوز الكثير من التحديات، واليوم أنا سعيد بمشاهدة استقرار وقوة ووحدة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، هذا الأمر مصدر سعادة كبيرة، وأود أن أشكر صديقي العزيز الشيخ سلمان وأعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي وأسرة كرة القدم الآسيوية على هذه الجائزة وعلى دعمهم المستمر.

اساكو تاكاكورا أفضل مدربة

فازت اليابانية اساكو تاكاكورا بجائزة أفضل مدربة في آسيا 2018، وهذه المرة السادسة التي تتوج فيها تاكاكورا بهذه الجائزة، بعد أعوام 2012 و2013 و2014 و2015 و2017 ، وقادت تاكاكورا المنتخب الياباني إلى الفوز بلقب كأس آسيا للسيدات 2018 في الأردن، بعدما تغلب على أستراليا 1-0 في المباراة النهائية، كما نجح المنتخب الياباني بقيادة تاكاكورا في الحصول على الميدالية الذهبية لكرة القدم النسائية خلال دورة الألعاب الآسيوية 2018 في إندونيسيا، وسبق للمدربة اليابانية أن قادت منتخب بلادها للناشئات إلى الفوز بلقب كأس العالم تحت 17 عاما 2014، ثم قادت منتخب الشابات إلى الحصول على المركز الثالث في كأس العالم تحت 20 عاما.

جو أويا أفضل مدرب

فاز الياباني جو اويا بجائزة أفضل مدرب في آسيا 2018، جاء ذلك بعدما قاد اويا فريقه كاشيما انتليرز إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2018، بعدما تغلب في الدور النهائي على بيرسيبوليس الإيراني 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ، واستلم اويا البالغ من العمر 46 عاما تدريب كاشيما منذ مايو 2017، علما بأنه كان ضمن الجهاز الفني للفريق منذ عام 2011 ، وخلال مسيرته كلاعب كان اويا يلعب في خط الدفاع، وخاض ثلاث مباريات على المستوى الدولي، قبل أن يصنع اسما كبيرا كمدرب مع كاشيما انتليرز ، وبعد أن أنهى الفريق موسم 2017 خالي الوفاض، استعاد عافيته بقوة هذا العام ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ويرفع مجموع البطولات التي توج بها على مدار تاريخه إلى 20 لقباً.

اليابان أفضل اتحاد متطور

فاز الاتحاد الياباني لكرة القدم بجائزة أفضل اتحاد وطني متطور، وكان منتخب اليابان الفريق الوحيد من قارة آسيا الذي يتأهل إلى دور الـ16 خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، في حين نجح منتخب اليابان للسيدات في الاحتفاظ بلقب كأس آسيا للسيدات 2018 في الأردن، ونجح أيضا في الفوز بالميدالية الذهبية خلال دورة الألعاب الآسيوية 2018 في إندونيسيا، وعلى مستوى الفئات العمرية فقد توجت اليابان بلقب بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما في ماليزيا، وبلغ فريقها قبل نهائي بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاما في إندونيسيا، كما نجح منتخب اليابان في الفوز بلقب كأس العالم للشابات تحت 19 عاما في فرنسا، وتوجت اليابان أيضا بالميدالية الفضية في مسابقات السيدات ضمن دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2018 في بوينس آيريس. وفاز نادي كاشيما انتليرز بلقب دوري أبطال آسيا 2018، وتسلم الجائزة كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم.

في المقابل حصلت كوريا الشمالية على جائزة أفضل اتحاد وطني صاعد، ونال الاتحاد المنغولي لكرة القدم جائزة أفضل اتحاد وطني طامح.

من جهته حصل الاتحاد الصيني لكرة القدم على جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأفضل اتحاد وطني متطور، وكانت جائزة الاتحاد الصاعد من نصيب الاتحاد السنغافوري لكرة القدم، والاتحاد الطامح من نصيب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

كما قدم الاتحاد الآسيوي جائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين ، والجائزة التقديرية لرئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لفريق وايلد بورز والمدرب فوتوشي ايكيدا، وحصل فريق وايلد بورز على الجائزة التقديرية بعد الشجاعة والصمود التي أظهرها 12 صبيا من أفراد الفريق إلى جانب مدربهم، بعدما علقوا في أعماق كهف ثام لوانغ في تايلاند، وتم توجيه الدعوة إلى أفراد الفريق من أجل حضور مباراة تايلاند مع الهند خلال نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات، وذلك يوم 6 يناير، وتسلم الجائزة بالنيابة عن الفريق الكولونيل سوميوت بومبانمونغ رئيس الاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

في المقابل حصل المدرب ايكيدا على الجائزة التقديرية بعدما قاد منتخب اليابان إلى الفوز بلقب كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً 2018 في فرنسا، ويعتبر نجاح ايكيدا في قيادة اليابان إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه، خير تعبير عن إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي يشدد على تحقيق النجاح على المستوى العالمي، وقدم منتخب اليابان عروضا قوية على مدار مبارياته خلال البطولة، قبل أن يتغلب في المباراة النهائية على إسبانيا 3-1، علما بأنه كان حصل على المركز الثالي في البطولة عامي 2012 و2016.

زاده أفضل لاعب صالات

حصل الإيراني علي أشقر حسن زاده على جائزة أفضل لاعب بكرة الصالات في آسيا 2018، وهذه المرة الرابعة التي يحصل فيها حسن زادة (31 عاما) على الجائزة، بعدما كان توج بها أعوام 2014 و2016 و2017، لينفرد بالرقم القياسي في الفوز بالجائزة الذي كان يتساوى فيه مع مواطنه وحيد شمسائي.