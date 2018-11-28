إعلان جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

كتب ـ صالح البارحي:

استضافت السلطنة أمس حفل إعلان وتوزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2018م، تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان، وفي بداية الحفل الذي أقيم في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، قام معالي الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم هدايا تذكارية لصاحب السمو السيد راعي الحفل ومعالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية وسالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، وفاز اللاعب القطري عبدالكريم حسن لاعب نادي السد القطري بجائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2018م وحصلت على جائزة أفضل لاعبة آسيوية لهذا العام الصينية وانغ شوانغ لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي.

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