في إنجاز آخر .. (الخليج 365 الرياضي) يفوز بجائزة أفضل تغطية للدوري الرابع والعشرين لقوات السلطان المسلحة لكرة القدم 2018م

مكتوم المزروعي يكرم اللجان المشاركة والشركات الراعية للبطولة

أضاف (الخليج 365 الرياضي) إنجازا جديدا لإنجازاته السابقة والتي تفرد بها كثيرا في السنوات الماضية ، وذلك بعد أن حصل الزميل صالح البارحي على لقب أفضل صحفي قام بتغطية منافسات بطولة الدوري الرابع والعشرين لقوات السلطان المسلحة لكرة القدم لعام 2018م ، جاء ذلك خلال الاحتفال بتكريم اللجان المشاركة والمؤسسات الإعلامية والشركات الراعية للبطولة والذي أقيم صباح أمس بمسرح صندوق تقاعد وزارة الدفاع تحت رعاية العميد الركن طيار مكتوم بن سالم المزروعي مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للتدريب والتمارين المشتركة .

وفي بداية الحفل ، ألقى مدير الرياضة العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة كلمة توجه فيها بالشكر الجزيل للجان المشاركة والمؤسسات الإعلامية ، والشركات الراعية على الجهود المبذولة والمساعي الحثيثة والذي كان لها أبلغ الأثر في المستوى الفني العالي الذي ظهر به الدوري ، ثم قام مساعد رئيس الأركان للتدريب والتمارين المشتركة بتكريم الشركات الراعية واللجان المشاركة والمؤسسات الإعلامية ، وقد حضر المناسبة عدد من كبار الضباط والضباط وعدد من المدعوين.

الجدير بالذكر أن دوري قوات السلطان المسلحة أقيم بمحافظة ظفار خلال الفترة من الرابع عشر من يوليو ولغاية الأول من أغسطس من العام الجاري، وتوج بها فريق الجيش السلطاني العماني بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق شؤون البلاط السلطاني في مشهد جماهيري كبير حضره كبار الضباط والمسؤولين بقوات السلطان المسلحة .

فيصل الزعابي : التغطية الشاملة والوافية سبب حصول الخليج 365 الرياضي على الجائزة

قال المقدم الركن فيصل بن إبراهيم الزعابي مدير البطولة : قبل انطلاق البطولة بوقت مبكر كانت هناك العديد من الاجتماعات التنسيقية لكافة اللجان والعاملين فيها ، حيث وضعنا نصب أعيننا الوصول إلى أعلى درجات النجاح في النسخة (24) لدوري قوات السلطان المسلحة لكرة القدم خاصة وأنها ستقام في محافظة ظفار كتجربة أولى بطبيعة الحال ، وبحث الجميع أهمية الوصول إلى درجة التكامل في العمل طيلة أيام البطولة سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية العطاءات الفنية للفرق المشاركة أو من الناحية الإعلامية ، لذلك اتفقنا على رصد عدة جوائز في الشأن الإعلامي الذي يعتبر أحد أهم الأسباب التي ستساهم في نجاح العمل بنهاية المطاف ، فقد خصصت جائزة لأفضل تغطية صحفية ، وأفضل صورة ، وأفضل مصور ، وأفضل تغريدة ، وهو ما ساهم في حراك كبير من الجميع للحصول على هذه الجوائز بنهاية المنافسات .

وأضاف مدير البطولة : هذه الجوانب الإيجابية وبالأخص في الجانب الإعلامي أعطى للبطولة زخما جيدا ، وأصبحت البطولة متابعة من فئات كثيرة من المجتمع ، وساهم كذلك في خلق التنافس بين الفرق واللاعبين طيلة أيام البطولة ، مما إنعكس على الأداء الفني الجيد في المباريات ، وللأمانة تسابقت الصحف المحلية في إبراز الحدث بصورة مثالية للغاية وقامت بتغطية الأخبار أولا بأول وهذا أمر لمسناه جميعا ، ونشكرهم على هذا التفاعل ، وعن فوز (الخليج 365 الرياضي) بجائزة أفضل تغطية أجاب الزعابي : تغطية (الخليج 365 الرياضي) جاءت مختلفة تماما وبشكل كبير ، حيث إن تغطيتها للبطولة بأدق تفاصيلها كانت تغطية شاملة ووافية بدءا من فترة الإعداد ومرورا بالمنافسات وانتهاء بصافرة الختام ، مما ساهم في نيلها جائزة الأفضل وهو أمر لا جدال فيه نظرا للتميز الذي أظهره الزميل صالح البارحي في كافة مجريات الأحداث ، وهذا ليس بغريب على (الخليج 365 الرياضي) ، حيث إن هذا الفوز يعد استمرارا لنيلهم ألقابا متعددة سابقة في مختلف المنافسات ، ونسأل الله لهم التوفيق وأن تكون لهم هذه الجائزة حافزا أكبر نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المتفردة إن شاء الله تعالى .