18 صورة توثق مواقع السلطنة بمعرض زوايا تاريخية بالأوبرا جالاريا

مسقط ـ الخليج 365:

افتتح مساء أمس بالأوبرا جالاريا معرض “زوايا تاريخية” للمصورة فاطمة القصابية الذي ضم في أركانه ثماني عشرة صورة تشمل توثيقا للعديد من المواقع التاريخية منها حصن خصب وحصن بخا وقلعة نخل وحصن الحزم وقلعة الرستاق وبيت المقحم ببوشر وحصن بدبد وحصن سمائل وقلعة القرين بولاية سمائل وقلعة نزوى وقلعة بهلاء وحصن جبرين بولاية بهلاء وحصن الفيقين بمنح وحصن الروضة وحصن بيت الخبيب بنيابة سمد الشأن ومتحف الحصن القديم بولاية الكامل والوافي وحصن بلاد صور وحصن جعلان بني بو حسن.

حفل الافتتاح جاء برعاية السيد عادل بن المرداس بن أحمد البوسعيدي مستشار الشؤون السياحية بوزارة السياحة، وبحضور جمع من محبي الفنون البصرية في السلطنة والمشتغلين على الشأن الثقافي والفني.

المصورة فاطمة القصابية، أول مصورة عُمانية مهتمة بتصوير القلاع والحصون، نشأت في ولاية سمائل تلك الولاية التي بزغ فيها نور الإسلام، حيث تزخر بالآثار والشواهد التاريخية التي ألهمت المصورة الإبداع الفني التصويري، حيث أحبت التصوير فاحترفته ووطدت علاقة عميقة مع المناظر العُمانية بشكل عام وعلاقة من نوع آخر بشواهد القلاع والحصون التي تزخر بها سلطنة عُمان. وكرست القصابية وقتها للتجول بين المواقع الأثرية التاريخية وتوثيقها بصور فنية، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي ساعية من خلالها الترويج للمواقع السياحية بالسلطنة.

وقد بدى لها ذلك الاهتمام في أنها تسير على خطى حثيثة لتوثيق جميع الزوايا التي التقطتها ليتم عرضها تحت مسمى “زوايا تاريخية”.

سيكون المعرض مفتوحا أمام الجمهور يوميا حتى 4 ديسمبر المقبل من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً ويوم الجمعة من الساعة 4 إلى 10 مساء.