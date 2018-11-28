رأي الخليج 365 : جولة جديدة وإرهاصات الحل السياسي غائبة

في آراء 29 نوفمبر,2018 نسخة للطباعة

جولة تفاوض جديدة تستضيفها مدينة أستانة عنوانها الأبرز بحث سبل الحل السياسي، إلا أنه ليس في الأفق ما يشير إلى وجود إرهاصات للحل الذي طال أمده، وطال انتظاره، سواء من قبل الشعب السوري والحكومة السورية أو من قبل الشعوب المحبة للسلام والتعايش والاستقرار والرخاء والتنمية، والرافضة للحروب والفتن والصراعات.

الثابت في مشهد التفاوض الدائم هو أن الأطراف هي ذاتها؛ أي الأطراف المتحاورة، والأطراف الأخرى المعرقلة لجولات التفاوض، لذلك حالة الاستعصاء وعدم الانتقال من وضع “محلك سر” إلى خطوات عملية تؤكد قبول الأطراف المعرقلة للحل السياسي وإنهاء الصراع داخل سوريا، واستعدادها لمرحلة جديدة من العمل تثبت من خلالها أنها مؤيدة للحل وساعية إليه حقًّا، وأن ليس لديها أطماع ومشروعات استعمارية وتخريبية وتدميرية في سوريا، هي حالة تبقى الحاكمة في المشهد، والنقطة السوداء على جبين الأطراف المعرقلة والمتمثلة في معشر المتآمرين الذين لم يتورعوا عن تقديم الشواهد والأدلة على أدوارهم التآمرية والخبيثة، وعلى مشروعاتهم الاستعمارية والتدميرية ضد سوريا.

من حيث العدد، فقد وصلت الجولة التي انطلقت أمس في أستانة والمزمع اختتامها اليوم إلى الجولة الحادية عشرة، بالإضافة إلى الجولات الأخرى للمؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في الشأن ذاته؛ أي بحث الحل السياسي والتي تعددت كجولات مؤتمر جنيف وفيينا وسوتشي وغيرها، ما يشي بأن الحل مرفوض جملة وتفصيلًا من قبل معشر المتآمرين، وأن الهدف ليس كما يتذرعون به وهو الزعم بدعم الشعب السوري حتى تلبية تطلعاته، وإنما الهدف هو إطالة أمد الأزمة وأمد الحرب التي يرى معشر المتآمرين أن استمرارها فيه مصلحتهم، وبإمكانهم استثمارها في مواصلة التخريب والتدمير والقتل والتقسيم، وبالتالي إنهاك الدولة السورية، وإنهاك الشعب السوري، بل إبادته وتصفية وجوده على أرض وطنه سوريا، إما بالقتل وإما بإجباره على الرحيل ليلقى مصيره في المنافي والشتات.

لم تكن مقاطعة معشر المتآمرين وأدواتهم المحادثات التي تعقد في العاصمة الكازاخية أستانة أو في مدينة سوتشي الروسية وحدها الدالة على رفضهم لخيار الحل السياسي وإنهاء الأزمة وإيقاف الحرب الدائرة رحاها ما يناهز ثماني سنوات، وإنما ثمة مواقف وشواهد كثيرة تبرهن على ذلك، منها محاولة العمل على إبقاء الوضع الإرهابي في محافظة إدلب، وإبداء مواقف بدت متشنجة ومعبرة بكل وضوح عن حجم العلاقة العضوية بين معشر المتآمرين والتنظيمات الإرهابية، وعن مستوى الرهان على هذه التنظيمات في تحقيق الأجندات والمشروعات الاستعمارية، وكذلك تواصل الدعم للتنظيمات الإرهابية، فالهجوم بالسلاح الكيميائي على المدنيين في حي الخالدية بمدينة حلب والذي شنه تنظيم ما يسمى “جبهة النصرة” لا يمكن أن يكون خارج سياق التخادم والعلاقة، ومن وراء الأطراف المرتبطة بهذا التنظيم، فتوفير المواد الداخلة في عملية تركيب وإعداد السلاح، ووسائل إطلاقه على الأحياء المدنية لا بد أن تكون جهة ما أو جهات سهلت ذلك، بالإضافة إلى ما يجري شمال سوريا وشرق الفرات من تحركات مشبوهة وتثبيت مواقع للقوات الأجنبية، والرهان على مكونات سورية كما هو حال بعض من المكون الكردي، وغير ذلك من المواقف والتحركات والجرائم ما يؤكد أن أفق الحل السياسي في سوريا لم تتوافر بعد ظروفه، وبالتالي أمام هذا الاستعصاء المتعمد لن تقف سوريا مكتوفة الأيدي ولا جيشها العربي عن العمل اللازم لتوفير الظروف الواجبة للحل السياسي وتطهير سوريا من الإرهاب وتحقيق مظاهر الأمن والاطمئنان والاستقرار للشعب السوري.