السلطنة في (جينيس) كأكبر عدد متبرعين بالدم

حققت السلطنة رقما قياسيا في موسوعة (جينيس) للأرقام القياسية، وذلك من خلال المبادرة الوطنية للتبرع بالدم (دمك حياة لغيرك) والتي نظمها صندوق الزمالة لموظفي وزارة الصحة بالتعاون مع دائرة خدمات بنوك الدم بالوزارة، حيث بلغ عدد المتبرعين والمتعهدين في الحملة (5555) متبرعا خلال ثماني ساعات، وتجاوزت بذلك العدد السابق في موسوعة (جينيس) للمتبرعين في الهند والذي بلغ (3034) متبرعا. وقد تم إعلان النتيجة أمس الأول في حفل أقيم على مسرح وزارة السياحة تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وبحضور عدد من أصحاب السعادة والتي تم تنظيمها تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني (الثامن والأربعين). حيث جاءت المبادرة مساهمة من صندوق الزمالة لموظفي وزارة الصحة وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الخليج 365 العربي لمشاركة أبناء المجتمع وتعزيز مفهوم الشراكة بين القطاع الحكومي (العسكري والإداري) والقطاع الخاص والإسهام بقطرات الدم لإنقاذ أرواح المحتاجين لها وتُعد هذه المبادرة بمثابة تدريب للتعرف على مدى جاهزية منظومة الخدمات الطبية لمجابهة الأزمات والحالات الطارئة وتثقيف وإعداد أبناء المجتمع لمثل هذه الحالات بجميع محافظات السلطنة.