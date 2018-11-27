جلالة السلطان يهنئ رئيسي موريتانيا وألبانيا

مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظـم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته بموفور الصحة والهناء وللشعب الموريتاني الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ضمنها جلالة السلطان المعظم أطيب تهانيه وأصدق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والهناء وللشعب الألباني الصديق بمزيد من التقدم والنماء.

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