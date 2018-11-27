نيابة عن جلالة السلطان.. فهد بن محمود يستقبل رئيس البرلمان العربي

مسقط ـ العمانية: نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الذي ترأس حفل إشهار الوثيقة العربية لحماية البيئة وتنميتها، حيث نقل تحياته وأعضاء البرلمان العربي وتمنياتهم الطيبة لجلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ والحكومة بدوام التوفيق وللشعب العماني المزيد من التقدم والرفعة والنماء.

وبعد أن رحب بمعالي الضيف والوفد المرافق، أكد صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أن السلطنة بقيادة جلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله ـ تولي جل الاهتمام للحفاظ على الموارد الطبيعية على الصعيدين الداخلي والخارجي وتدعم كل الجهود المبذولة لصون البيئة، ومنذ عام 1989م يتم تقديم جائزة عالمية باسم “جائزة السلطان قابوس الدولية لصون البيئة”، حيث يتم منحها من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للمنظمات والهيئات والمؤسسات والأفراد الذين يسهمون في حماية البيئة، معربًا سموه عن أهمية وثيقة حماية البيئة العربية وتنميتها المطروحة على اجتماع البرلمانيين العرب بالسلطنة والهادفة إلى زيادة الوعي والحفاظ على التنوع البيئي خدمة للبشرية جمعاء.

وقد أعرب معالي الدكتور رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق عن تقديرهم والمجتمع الدولي للسياسة الحكيمة التي تنتهجها السلطنة على الصعيدين الداخلي والخارجي والدور الرائد لجلالته في خدمة العمل العربي المشترك وتوطيد أواصر المودة والصداقة بين الشعوب، كما أشادوا بالتجربة المتطورة للسلطنة في بناء المؤسسات وسيادة القانون وتعزيز ركائز البناء الشامل الذي يوفر الحياة الكريمة للعمانيين، رافعين أسمى آيات التقدير والاحترام لمقام جلالته ـ أبقاه الله.

حضر المقابلة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، ومعالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية.

وتم أمس بمقر مجلس عُمان في البستان إشهار الوثيقة العربية “لحماية البيئة وتنميتها” التي تنص على ترسيخ التوازن بين حماية البيئة ومستلزمات التنمية من خلال وضع المرتكزات الأساسية للعمل البيئي الذي يأخذ في الاعتبار النهوض المتوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وصون الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة.