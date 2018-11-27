خريطة طريق عربية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة

شكر وعرفان لجلالة السلطان

كتب ـ محمود الزكواني والعمانية:

رفع المشاركون في أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر “دور الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030″، الذي عقد بمسقط خلال الفترة من 26 إلى 27 من نوفمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من مختلف الدول العربية، برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان وخالص الثناء والتقدير لحكومة السلطنة على ما لقوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.

وأشار المشاركون إلى أن المؤتمر شهد عرض ومناقشة مجموعة من المحاور النظرية والتطبيقية التي تهدف إلى المساهمة في تحفيز الحكومات والإدارات العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكانياتها وقدرتها باتجاه التكيف مع متطلبات العولمة لتحسين تموضع الاقتصاديات العربية التي تحقق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

واختتم المشاركون برقيتهم بالتضرع إلى الخالق عز وجل أن يديم على عمان الاستقرار والنماء والتقدم، وأن يمد جلالة السلطان المعظم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد.

وأوصى المؤتمر بتأييد بخريطة طريق عربية للنهوض بتنفيذ خطط التنمية المستدامة، ورصد التقدم المحرز بشأنها من خلال تفعيل نموذج تنموي جديد يتبنّى سياسات تهدف إلى ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على تأمين كل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم بجودة مناسبة وتطبيق آليات فاعلة للحماية الاجتماعية ودعم وسائل إعادة توزيع الدخل والثروة، من خلال توفير الأطر التشريعية والتمويلية لها وصولاً لتخصيص الدولة موازنة اجتماعية شاملة لكافة مجاميع السكان والسعي لتوفير مواردها بآليات مبتكرة، للقضاء على الفقر.