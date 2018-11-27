التوقيع على بيان إقامة علاقات بين السلطنة وسان مارينو

نيويورك ـ العمانية: تم أمس بمقر وفد السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك التوقيع على البيان المشترك الخاص بإقامة علاقات دبلوماسية بين حكومة السلطنة وجمهورية سان مارينو.

جاء التوقيع على البيان انطلاقًا من رؤية السلطنة بأهمية بناء علاقات تعاون وصداقة مع مختلف دول العالم تقوم على أساس من تبادل المصالح المشتركة والتعاون في مختلف المجالات.

وقع البيان نيابة عن حكومة السلطنة سعادة السفير الشيخ خليفة بن علي الحارثي المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة فيما وقعه نيابة عن حكومة جمهورية سان مارينو سعادة السفير داميانو بيليفي مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة.

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