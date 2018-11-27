تعجيل التحول نحو الطاقة البديلة

على الرغم من أن النفط والغاز سيبقى المصدر الرئيسي للطاقة في العالم لعقود، إلا أن المساعي مستمرة للاستفادة من المصادر المتاحة ـ والتي من بينها الطاقة الأحفورية ـ لتعجيل التحول نحو الطاقة البديلة.

فالسلطنة تهدف من خلال تحولات الطاقة إلى توليد 10 بالمائة من الاحتياجات من المصادر المتجددة بحلول عام 2025م، وهو أمر تفرضه ظروف التنامي السريع والمستمر في استهلاك الطاقة بنسبة 8% سنويًّا منذ عام 1972م مقارنة بنسبة النمو العالمي الإجمالي التي تبلغ 2% فقط.

وخلال النسخة السادسة من منتدى عُمان السنوي 2018م جرى مناقشة التحديات والفُرص التي تكتنف تطبيق تحولات الطاقة في السلطنة في سعيها لتحقيق التطورات الاقتصادية والتنمية الاجتماعية المستدامة.

فقد ركز المنتدى على مراجعة وتبني توصيات شاملة تخص تنفيذ ما يتعلق بقطاعي النفط والغاز من أجل المساهمة في تعجيل مسيرة تحولات الطاقة في السلطنة، خصوصًا وأن شركة تنمية نفط عمان لديها العديد من النجاحات حول هذا الموضوع، منها حقل أمين لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في الجنوب.

وتمتلك السلطنة العديد من المقومات التي تؤهلها لإيجاد مصادر متعددة للطاقة .. فالسلطنة تتمتع بواحدة من أعلى المناطق عالميًّا في شدة السطوع الشمسي، وكذلك الجهود المبذولة لدراسة إنتاج الطاقة من الرياح.

ومع الاطلاع على التجارب الأخرى وتبادل الخبرات تتعزز الابتكارات، وتتنوع مصادر الطاقة، فيما تبقى زيادة القيمة المضافة للنفط والغاز عبر ربطها بالصناعات البتروكيماوية أمرًا ذا أهمية كبرى في مواكبة تحولات قطاع الطاقة.

المحرر