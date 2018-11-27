رأي الخليج 365 : إبداعات عمانية واعدة

في آراء 28 نوفمبر,2018 نسخة للطباعة

تمضي النظرة المتبصرة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في مسيرة التنمية الشاملة وفي رفدها الاقتصادي الوطني، نحو الأهداف والغايات الوطنية التي انطلقت بموجبها التوجيهات السامية بإيلاء هذا النوع من الممارسة الاقتصادية الاهتمام الذي تتطلبه، والوقوف مع أبنائنا الشباب وتشجيعهم على خوض غمار هذا النشاط الاقتصادي الذي يعد بحق القاعدة العريضة للاقتصاد الوطني، حيث تمضي مسيرة العطاء والرعاية والتمكين والاهتمام ـ وفقًا للتوجيهات السامية، وبناء على قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات بولاية بهلا بمحافظة الداخلية.

صحيح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باتت من القضايا التي شغلت الكثير من حكومات الدول حول سبل النهوض بها بالنظر إلى ما تمثله من أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة، حيث تعد وسائل الدعم من الأمور المهمة التي يمكن من خلالها أن تنمو هذه المؤسسات وتتطور وتؤدي دورها المطلوب وتحقق أهدافها المتوخاة، إلا أن حكومة السلطنة لم تغب عنها هذه المعطيات، ولم تدخر جهدًا من أجل مساعدة هذه المؤسسات، وتشجيع أبنائنا الشباب على إقامة هذا النوع من الممارسات الاقتصادية، والقيام بالمشروعات والمبادرات الفردية التي تدر عليهم ربحًا جيدًا، وتفتح لهم سبل التطور والانطلاق نحو آفاق مختلفة ومتجددة تتيح مساحات واسعة من الحرية الفكرية، تسمح للأفكار بأن تأخذ طريقها إلى النور وعلى أرض الواقع، وتبعد أصحابها عن روتين الوظيفة الحكومية والإدارية، وهو روتين معروف عنه بأنه ممل، لا تتعدد فيه الخيارات والمجالات بعكس المشروعات والمبادرات الفردية أو حتى الجماعية، والمتمثلة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتعد الفعاليات التي تنظمها باستمرار الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) دليلًا وترجمة عملية على حجم ما يبذل من جهد واهتمام تجاه شبابنا المبدعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فأعمال معرض منتجات رواد الأعمال (إبداعات عمانية 6) التي بدأت أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض تعكس صورة طيبة وواعدة لما وصل إليه الفكر العماني وصياغته في شكل إبداعات ولوحات جمالية، ومنتجات رائعة، وتؤكد أن شبابنا (ذكورًا وإناثًا) قد بلغوا مستوى عاليًا من القدرة على التفكير والعطاء والإبداع، ولديهم القدرة على تحويلها إلى أشياء تلبي الحياة المجتمعية، وتحافظ على هوية وثقافة بلادنا وتراثها.

المعرض يبرز مستوى العطاء والنجاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عدد المؤسسات المشاركة، والذي بلغ 118 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تمثل تسعة قطاعات تجارية وخدمية، ويهدف إلى إبراز المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والحرفية، وتعزيز مبيعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكوين الشراكات بين المؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى المجتمع. وتشمل القطاعات المشاركة في أعمال المعرض الصناعة التحويلية والخدمات اللوجستية، والخدمات السياحية والصناعات الحرفية، والمشاريع الطلابية ومشاريع الأسر المنتجة، والمشاريع الزراعية، ومشاريع تقنية المعلومات والابتكارات، وخدمات النفط والغاز.

إن المعرض يمثل فرصة جيدة للتعريف بأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في إلهام الآخرين من شبابنا لإبراز أفكارهم وإبداعاتهم، وتشجيعهم على تأسيس مؤسسة صغيرة أو متوسطة، والقيام بمبادرات ومشروعات فردية، تكسر لديهم حاجز الخوف من الفشل، خصوصًا وأن الحكومة حاضرة في هذا الشأن ولن تقصر في القيام بدورها الداعم والمشجع.