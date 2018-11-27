انطلاق تحدّي الجري الجبلي العالمي ألترا تريل مون بلان

في الرياضة 28 نوفمبر,2018 نسخة للطباعة

غدا وبرعاية وزير البيئة والشؤون المناخية

متابعة ـ سيف الهطالي وسليمان أولاد ثاني:

تنطلق يوم غد الخميس النسخة الافتتاحية من تحدّي الجري الجبلي العالمي (ألترا تريل مون بلان) بمشاركة 455 متسابقًا يمثلون 56 دولة من مختلف دول العالم للمشاركة في الحدث العالمي الأبرز الذي يمتد لمسافة 137 كيلومترًا.وسينطلق العداءون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من نيابة بركة الموز تحت رعاية معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، ومرورًا بمرتفعات وقرى متعددة بالجبل الأخضر وانتهاءً بولاية الحمراء يوم السبت بتاريخ 1 ديسمبر. ويعدّ السباق حدثا مهما مدعوما من وزارة السياحة كما أنه ضمن روزنامة استراتيجية السياحة الرياضية لبرنامج “تنفيذ” (وحدة دعم التنفيذ والمتابعة) والأول من نوعه على مستوى المنطقة، وسيقطع فيه العداؤون خط البداية وسط أجواء ودرجات حرارة متفاوتة مرورا بمسارات جبلية صعبة ونائية ما يتطلب منهم مستويات ومهارات عالية من القدرة والتحمل والجري والتسلق.وأنهى المتسابقون تدريباتهم المكثفة للاستعداد لخوض السباق الأصعب الذي يقام في مسارات جبلية وعرة ونائية تتخللها العديد من الممرات الضيقة والمنحدرات الخطرة والتي تمنحهم متعة المغامرة والتحدّي واستكشاف جمال الطبيعة والتضاريس الجبلية في عُمان.وستكون هنالك مشاركة عمانية ضمن السباق متمثلة في (69) عداء من بينهن العداءات العمانيات بدور الصالحي ونظيرة الحارثي وحميدة الجابري التي تشارك حاليا في ماراثون عمان الصحراوي.وقام فريق منظمي السباق في عُمان للإبحار خلال الأسابيع الماضية من التحقق من المسار لضمان إقامة هذا الحدث المميز وفق الأهداف والمعايير الموضوعة من أجله، حيث تم تمييز مسار السباق للعدائين بالعلامات الخضراء والخضراء العاكسة، مما يمنحهم رؤية واضحة للمسار خلال فترة النهار والليل.وتشير العلامات الخضراء العاكسة إلى المسار والاتجاه العام للسباق للمتسابقين، فيما تشير العلامات الحمراء العاكسة إلى وجود بعض المخاطر في تلك المنطقة، ويجب أن يكون العداء حريصا وحذرا عند دخول المنطقة ذات العلامات الحمراء. ستكون هذه المواقع بشكل عام قريبة من الحواف أو الانحدارات الصخرية في قمم الجبال. وفي حالة عدم وجود أي من العلامات الخضراء على المسار، يجب على المتسابقين العودة. بالإضافة إلى ذلك ستتخلل السباق منحدرات صعبة للغاية تتطلب من المتسابقين تسلقها بواسطة الحبال حيث سيتم اتباع إجراءات السلامة المناسبة للصعود من قبل مشرفي التسلق.تجدر الإشارة إلى أن مشاركة المجتمع المحلي والأهالي القاطنين في المناطق الواقعة على مسار السباق كان له دور كبير في إنشاء مسارات السباق وتحسينها، حيث تمت إضافة مسارات جديدة وستكون متاحة للجميع بعد انتهاء الحدث من أجل تشجيع سياحة المغامرات والجري في تلك الأماكن.وأثبت الحدث شعبيته الكبيرة التي يحظى بها على مستوى العالم عند الإعلان عن إقامته في سلطنة عُمان، حيث قام المنظمون في وقت لاحق بزيادة عدد المشاركين بسبب الطلبات الكبيرة للمشاركة والانضمام، ويشمل سباق هذا العام مشاركة عداءين تتراوح أعمارهم من 21-70 عامًا، بما في ذلك العديد من العداءين الدوليين الرائدين ورفيعي المستوى وعداءي النخبة.