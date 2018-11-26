جلالة السلطان يتلقى مزيدًا من التهاني بالعيد الوطني

مسقط ـ العمانية: تلقّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مزيدًا من برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، من عددٍ من قادة الدول الصديقة وكبار الشخصيات الدولية.

أعربوا فيها عن خالص تهانيهم وصادق تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وللشعب العماني بمزيد التطور والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

فـقـد تلقى جلالته برقيات التهاني مـن كل مـن:

فخامة الرئيس الدكتور إلهام حيدر علييـف رئيس جمهورية أذربيجان.

وفخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفخامة الرئيس روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو.

وفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف رئيس تركمنستان.

وفخامة الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وفخامة الرئيس بيترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا.

وفخامة الرئيس الدكتور رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا.

وفخامة الدكتور أندريه دودا رئيس جمهورية بولندا.

وفخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهوريـة سنغافورة.

وفخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا.

وفخامة الرئيس بول بـيـا رئيس جمهورية الكاميرون.

وفخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس مجلسي الدولة والوزراء بجمهورية كوبا.

وفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا.

وفخامة الرئيس الدكتور يانوش أدير رئيس المجر.

وفخامة الرئيس بروكوبيوس بافلوبولوس رئيس جمهورية اليونان.

ودولة فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر.

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