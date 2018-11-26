جلالته يهنئ رئيس الدومنيكان

مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دانيلو ميدينا سانشيز رئيس جمهورية الدومنيكان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامته ولشعب الدومنيكان الصديق.

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