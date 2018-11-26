ميزانية 2019: مراعاة الظروف الاقتصادية .. وتعزيز التصنيف الائتماني

ناقش مجلس الشورى صباح أمس وفي جلسة غير علنية بيان معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م، حيث قال معاليه إن الميزانية العامة تم إعدادها بمراعاة الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، واستشراف التطورات والمستجدات المحتملة على مستوى الاقتصاد العالمي والتي تؤثر إيجابًا أو سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وتم تبادل الرأي مع معالي الوزير حول المعايير التي تبنى على أساسها أولويات المشروعات التنموية وأهمية تعزيز مستوى التقدم في مؤشرات التصنيف الائتماني للسلطنة وفق التقارير السنوية التي تصدرها المؤسسات الدولية ذات الصلة.

كما دارت نقاشات موسعة حول الجهود المبذولة لإيجاد بيئة مالية مستقرة تمكن الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق النمو. كما تساءل أصحاب السعادة الأعضاء عن نتائج برامج تعزيز التنويع الاقتصادي في زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الناتج العام.