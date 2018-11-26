مسبار انسايت يقترب من الهبوط على المريخ

وسط القلق والثقة في “ناسا”

واشنطن ـ د ب أ : هبط مسبار جديد لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية “ناسا” أمس الاثنين على سطح كوكب المريخ ، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أعوام ، ويبدأ المسبار “انسايت” مهمة للاستكشاف العميق لباطن الكوكب الأحمر . وبدأت عملية الهبوط النهائية أمس الاثنين قبل الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) ، وهي أول عملية هبوط لناسا على المريخ منذ هبوط المركبة ” كيوريوسيتي روفر” في أغسطس 2012 .

وكتبت ناسا على موقعها على الانترنت أن الهدف من المهمة هو دراسة الحقائق الدفينة في العمق أسفل سطح المريخ ، وذلك بعد أن درست مسبارات أخرى أخاديد وبراكين وصخور وتربة الكوكب . سوف يكون الأمر أشبه برصد نبض وحرارة وانعكاسات المريخ .

ولكن ، يجب أولا أن يهبط المسبار على سطح المريخ . وقال مسؤولو ناسا أمس الأحد إنهم يشعرون بقلق إزاء الهبوط ، ولكنهم واثقون بأنه سوف يتم بنجاح.

واسامرت عملية الهبوط نحو سبع دقائق بدأت بتخلص الكبسولة أولا من جهاز الدفع، ثم تنزل عبر الغلاف الجوي للكوكب وتبطئ سرعتها بمساعدة من المظلة والمكابح الصاروخية قبل الهبوط.