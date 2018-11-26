الحصان دوك دي فوست للخيالة السلطانية يفوز بالمركز الأول بأبوظبي

فاز الحصان دوك دي فوست للخيالة السلطانية بالمركز الأول في منافسات الشوط الرابع والذي أقيم على مضمار نادي أبوظبي للفروسية بقيادة الفارس تشوبان مازور وذلك بعد منافسة قوية تميز بها السباق نظرا لمشاركة نخبة من الخيول العربية الأصيلة في منافساته وبلغت مسافة الشوط 1600 متر وحققت المركز الثاني الفرس بشاير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقيادة الفارس باتريك كوسجرف وحل في المركز الثالث الحصان ايمار لسعيد حيدر المزروعي بقيادة الفارس روستون فرنش.

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