“دور الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة” يستعرض التجارب وتحديات إعداد الخطط القومية

كتب ـ محمود الزكواني:

يستعرض المؤتمرِ السنوي الثامن عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية والذي بدأت فعالياته أمس، تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان عددًا من تجارب الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية والتحديات التي تواجه إعداد الخطط القومية.

ويُناقش المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان “دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030″ موضوعات محورية عدة ذات علاقة بمستقبل وأدوار الحكومات في الدول العربية.

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