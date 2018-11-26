أسعد بن طارق يفتتح أعمال مؤتمر دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

بمشاركة وزراء ومسئولين من كافة الدول العربية

” المؤتمر يناقش توظيف إمكانات وقدرات الحكومات العربية في التكيّف مع متطلبات العولمة

راعي المؤتمر : السلطنة بتوجيهات جلالته حققت مؤشرات جيدة في أهداف التنمية المستدامة لتحقيق رفاهية الإنسان

- وزير الخدمة المدنية : السلطنة تمكنت من تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة ما يؤكد على سلامة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية

- مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية : المؤتمر يهدف لتوفير منصة عربية للحوار حول أدوار الحكومات العربية لتعزيز الموقع التنافسي لها بين دول العالم

ـ جلسات المؤتمر تبحث في التحديات التي تواجهها الدول العربية للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية في المرحلة القادمة

تغطيةـ محمود الزكواني :

بدأت أمس أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر حول ” دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030″ والتي تنظمه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية والذي يختتم أعماله اليوم وذلك بفندق قصر البستان.

رعى افتتاح المؤتمر صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وعدد من المسؤولين من داخل السلطنة وخارجها.

وقال صاحب السمو راعي افتتاح المؤتمر : بفضل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حققت السلطنة مؤشرات جيدة في أهداف التنمية المستدامة ، وهي ماضية لتحقيق الرفاهية والارتقاء بالإنسان على أنه أساس التنمية وغايتها كما أنها حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور قادة ورؤساء حكومات العالم في 25 سبتمبر 2015م.

وأكد سموه أننا في السلطنة حريصون كل الحرص على تطوير اقتصادنا مع المحافظة على مكونات البيئة والحفاظ عليها حفظاً لحق الأجيال القادمة فمثل هذه المؤتمرات يعد فرصة لتبادل الخبرات من قبل المختصين في مجالات التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

من جانبه أكد معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أن إقامة المؤتمر في السلطنة دليل على المكانة التي تحظى بها السلطنة على الساحة الدولية والعربية من تقدير واحترام بفضل مكانة جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – وتقدير العالم أجمع لشخص جلالته.

وأضاف بأن مشاركة شخصيات دولية متخصصة في محاور المؤتمر سيضيف إلى المهتمين بهذا الشأن الكثير ونحن في السلطنة وبالرغم من تقلص الموارد المالية في الفترة الأخيرة إلا أنه بفضل التوجيهات السامية استمر الإنفاق على ( التعليم ، الصحة ، الضمان ، والرعاية الاجتماعية ) كما هو من إجمالي الإنفاق العام وقد تمكنت السلطنة من تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة ( 17 هدفا) خلال الفترة الماضية وهذا يؤكد على سلامة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تطبقها السلطنة.

من جانبه قال سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري ونائب رئيس مجلس ادارة معهد الادارة العامة : إن أهمية المؤتمر يعود على السلطنة كون أن لها باعا طويلا في مجال التنمية المستدامة 2030 من خلال أعداد المشاركين من خارج السلطنة ولها تقدير كبير في العالم حتى في المنظمات العالمية والدولية والتي بلغت 15 منظمة عالمية وعربية واقليمية ودولية أو حتى بعض الدول الأعضاء ومن المهم جدا تبادل ما وصلت إليه الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف بأن المؤتمر يعد فرصة للدول العربية في تقييم نفسها ووضع التساؤلات حول أين نحن من تحقيق التنمية المستدامة وماذا حققنا وما الذي لم يتم تحقيقه وما الاجراءات اللازمة لتحقيق ما يجب تحقيقه خلال الفترة القادمة حتى عام 2030 وأكد سعادته أن السلطنة حققت معظم الأهداف المطروحة ويبقى التحدى في كيفية الحفاظ عليها وكيفية تطويرها وما تم تحقيقه .

وأشار إلى مشاركة 21 دولة في المؤتمر و 600 من المشاركين فالتوصيات والنتائج المرجوة ستمكننا من تطوير مواردنا البشرية والمالية للتعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية وتكمن التحديات المستقبلية في الثورة الصناعية الرابعة في التغيرات المستمرة في العالم .

وكان المؤتمر قد بدأ بكلمة ألقاها ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية قال فيها : المؤتمر يأتي تتويجاً لعدد كبير من أنشطة وفعاليات المنظمة لهذا العام حيث يهدف هذا المؤتمر لتوفير منصة عربية للحوار والنقاش حول أدوار الحكومات العربية من أجل تعزيز الموقع التنافسي لها بين دول العالم وفقاً لما تمتلكه من ميزات تنافسية تتيح لها المشاركة والتأثير الإيجابي في الاقتصاد العالمي فضلاً عن إيجاد منافذ ومسارات جديدة للعلاقات الاقتصادية العربية بغض النظر عن توجهاتها وخياراتها السياسية.

وأضاف بأن عقد هذا المؤتمر يشكل فرصة لتبادل التجارب والأفكار والآراء في مجال تنمية اقتصادات الدول العربية وتكاملها على أمل تحقيق متطلبات وأهداف التنمية المستدامة 2030 وقال : إنه تأسيساً على ما تقدم تبلورت المنطلقات الفكرية لهذا المؤتمر من خلال حزمة من الأسئلة والتساؤلات فيما يلي بعضا منها كيف يمكن للحكومات العربية أن تعزز تموضع الدول العربية عالمياً في مختلف المجالات اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا وهل بالإمكان رسم خارطة طريق لتعزيز دور الحكومات في تطوير مؤسسات الإدارة العامة العربية على طريق الريادة والتميز وما السبل والمسارات والنماذج التنموية التي يمكن اعتمادها عربياً لضمان تحسين الموقف التراتبي والتموضع التنموي بين دول العالم واستمرار تطوير القدرات والبرامج التي تستطيع مواكبة التغيير الحاصل دولياً، يتقدم ذلك التغير البنيوي في العلاقات التجارية وفي تأسيس البنية التحتية الذكية والرقمية.

وعليه، فإننا نتطلع إلى إجابات واقعية لما تقدم من تساؤلات ومنطلقات لتقترن نتائج أعمال المؤتمر بتحقيق هدفه المحوري وهو المساهمة في تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها ومواردها باتجاه التكيّف مع متطلبات العولمة والممارسات التجارية الجديدة لتحسين تموضع الاقتصاديات العربية خلال السنوات العشر المقبلة على طريق تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

واضاف بأن تحقيق هذا الهدف يتطلب رسم خارطة طريق جريئة تقترن بإرادة سياسية ومجتمعية راسخة ، يكون من ضمن محاورها ومعالمها تحديد أدوار الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ويشمل ذلك توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة وتوظيف الإمكانات وبناء آليات التعاون والعلاقات المشتركة لدعم الفرص المتاحة التي تتوافق مع طبيعة أهداف التنمية المستدامة ومتطلبات التطور والنمو في ظل الظروف غير المستقرة عربيًا وإقليميًا ودوليًا على نحو عام وتوفير الظروف المناسبة لتشجيع الإبداع والابتكار والتفاعل في ممارسات الحكومة والإدارة العامة ، بعيدًا عن “البيروقراطية” التي أعاقت الجهد الحكومي العربي سنوات طويلة وباتجاه أن تكون الإدارة العامة في الدول العربية ريادية ومبتكرة تساهم في تحسين الأداء التنموي وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وتوظيف الإمكانات والقدرات المتاحة في الدول العربية لدعم مواقعها في التسلسل التراتبي Ranking ضمن المنافسات العالمية ، ودراسة واكتشاف سبل التموضع Positioning في خارطة العالم اقتصاديًا باتجاه التكامل الجغرافي والاقتصادي والتنموي ، وفقاً لمسارات التنمية المستدامة.

وتحديد اتجاهات وخيارات تطوير أدوار الحكومات وضمان استجابتها لاستحقاقات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية 2030 والعمل على تحقيق تميز المؤسسات الحكومية ونشر الابتكارات وتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة وقصص النجاح العربية وتوظيف متطلبات (الحكومة الإلكترونية بل والذكية) في الدول العربية ودعم الموقف التنافسي في الأسواق العالمية وتعزيز اقتصادات المعرفة وتبني (نماذج وعمليات وآليات) التجديد في مفاصل وآليات عمل الحكومة للإفادة من القدرات المتميزة المتاحة عربيًا لتحقيق أهداف التطور ومواكبة حالات التقدم العالمي، وتحسين القدرة على تحديث مسارات العمل وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بما يتناغم مع متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وإعادة النظر جذرياً في نماذج التنمية السائدة في الخليج 365 العربي والعمل على ابتكار أجيال جديده من نماذج النمو والتنمية عنوانها التوفيق بين النجاعة الاقتصادية والعمل المؤسسي والإنصاف الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة والتنمية بين كل المناطق وكل الفئات الاجتماعية.

والعمل على تحقيق الشروط الأساسية للتنمية المستدامة الجادة منها – كمثال وليس للحصر – مورد بشري مؤهل علمياً ومهنياً، ونظام مؤسسي يضمن المشاركة والمساءلة والمحاسبة، ونظام اجتماعي فاعل يضمن التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية لتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية، وبنية ثقافية تستند على قيم تعزز العيش المشترك وتشجع على الابتكار وتؤكد على الاعتزاز بالهُوية الثقافية والوطنية مع الانفتاح على العالم الخارجي.

عقب ذلك ألقيت كلمة مرئية مسجلة لمعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قال فيها : إن تحقيق اجندة التنمية المستدامة بصفتها التزاما حكوميا ودوليا تمهد لتوقيع قادة العالم لها في 25 سبتمبر 2015 ، ويرتكز تحقيق هذه الاهداف بصفة أساسية على دور الحكومات الفاعل الذي تنطلق منه خطط التنمية الوطنية المتفقة مع الاهداف التنموية، فيما يعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ويوثق مساعي بناء دولة المؤسسات وفق أنماط تنموية رصينة وثابتة.

وأضاف بأن التنمية المستدامة أصبحت عنوانا للجهود التي تبذل في الدول العربية حيث أصبح هناك اقتناع لدى الحكومات وممثلي القطاع المدني أن التنمية عملية متكاملة تبدأ من الإنسان وتنتهي بالإنسان.

وعلى هامش حفل الافتتاح قام صاحب السمو السيد اسعد بن طارق آل سعيد بتكريم أصحاب المعالي المشاركين في أعمال المؤتمر كما قام معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بتقديم هدية تذكارية لصاحب السمو راعي افتتاح المؤتمر .

وقد تضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر جلسة ألقاها معالي سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية عن دور التحول الرقمي في التنمية المستدامة وتجربة وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية

‫حول الﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ” دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف‬‬ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ‪“ ٢٠٣٠‬‬‬‬ وقد أستعرض عدد من المحاور عن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬‬ وهي أﻫﺪاف اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ‬‬ وعن ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ الﺳﺎﺳﻴﺔ ﺿﻤﻦ رؤﻳﺔ ‪٢٠٣٠‬‬‬‬ورﻛﺎﺋﺰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ‬ وﺗﺠﺎرب ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‬‬‬.

واما دور اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ وزارة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‬ أهمها: اﻫﺪاف واﻟﻤﺸﺎرﻳـﻊ‬‬ وﻧﻈﺎم ﻣﻮارد اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ‬ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‬وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ‬وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻄﺒﻴﺔ والاﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﻴﺔ‬‬ وﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ‬‬ وﺧﺪﻣﺔ ﺑﻴﺎن‬‬ وما أﻧﻈﻤﺔ ذﻛﺎء اﻋﻤﺎل‬ .

وقال عن اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬‬ أﻫﺪاف اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ‬‬ : ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ رﻗﻤﻲ واﻗﺘﺼﺎد رﻗﻤﻲ ووﻃﻦ رﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ‬‬ ورﻗﻤﻲ ﻣﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺼﺎت رﻗﻤﻴﺔ ﺛﺮاء اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﻤﺎ‬‬ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻤﻘﻴﻢ واﻻﺋﺢ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ واﻗﺘﺼﺎد‬‬ رﻗﻤﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬‬ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ‪،‬ووﻃﻦ رﻗﻤﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ‬‬‬ واﻻﺑﺪاع ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت‬‬ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر.‬‬‬

‫وأما رﻛــﺎﺋﺰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ‬‬ : رﻛﺰت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ رؤﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ‪ ٢٠٣٠‬ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ‬اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‪،‬ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ‬ وﻳﺮﺗﻜﺰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﻠﻰ‬‬‬‬ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤـﻮﻇﻒ‬ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺟﺬب‬ اﻟﺸﺒﺎب‬‬‬‬‬.

أما الورقة الثانية فألقاها معالي السيد محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالمملكة المغربية عن دور المرفق العمومي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما تناول معالي الدكتور محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي لاجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.

وقد بدأت أولى الجلسات الحوارية وقد حملت بعنوان “أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 أليات التخطيط وتوفير المتطلبات والاستحقاقات التنموية” وتحدث فيها الدكتور عبداللطيف زغنون مدير عام صندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية ورقة عن دور صندوق الايداع والتدبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030..

وألقى المهندس عبدالأمير بن عبدالحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بشركة تنمية نفط عُمان ورقة حول دور الشركة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة لرفد جهود الحكومة وما هي أهم المشاريع الحالية لدعم الجهود.

كما تحدث الدكتور غيث فرير مدير مكتب اليونكسو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ورقة بعنوان المعرفة: بوابة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

وقد القى الدكتور جوس دي لاهايي مدير قسم الحوكمة وبناء السلام للدول العربية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التحديات التي تواجه الحكومات في اعداد الخطط القومية للتنمية كما قدمت مروة فطافطه ورقة حول دور هيئة مكافحة الفساد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

هذا ويختتم اليوم المؤتمر بالعديد من أوراق العمل بدءا من ورقة الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط حول دور الدولة والإصلاح المالي والاقتصادي فيما يقدم الورقة الثانية الدكتور ناصر بن بكر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) عن إنجازات أجفند للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 أما الورقة الثالثة يلقيها الدكتور عيسى بن حسن الانصاري مدير جامعة الامير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية عن دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ، والورقة الرابعة للأستاذ الدكتور سالم بن بشير حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية حول التقنيات النووية ومساهمتها في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 وجهود الهيئة العربية للطاقة الذرية ، والورقة الخامسة للدكتور رفيق علي صالح المدير العام بالمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) عن دور مساهمة أكساد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما تكون الجلسة الثانية بعنوان دور الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

ويلقي الورقة الأولى الدكتور لويس دي ميلو رئيس قسم دراسات الاقصادي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD) حول تصميم وتنفيذ الإصلاح الهيكلي (أدوات للحكومة) ، والورقة الثانية للأستاذ غسان مخيبر عضو النواب سابقا بالجمهورية اللبنانية عن أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفساد (حالة ناجحة في لبنان لتعاون أصحاب المصلحة المتعددين) ، والورقة الثالثة لأميرة بنت محمد سالم المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول دور السلطات المحلية في تعزيز الخدمات المتكاملة وبناء القدرات على المستوى المحلي، وأما الوقة الرابعة ألقتها الدكتورة بشرى رحموني زميل بحوث حول دور الأقلمة في المغرب كنظام إداري جديد لمواجهة تحديات التفاوت في التنمية.

أما الجلسة الثالثة فتحمل عنوان “دور الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة2030 ” يلقى خوسيه مانويل جالفين خبير حوكمة المؤسسة الأوروبية للتدريب عن سياسات تنمية رأس المال البشري فيما يقدم عبدالله محمد الحميدي أخصائي برامج تدريبية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جاءت بعنوان دور الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 حول تجربة قطر وزياد عبدالصمد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية حملت عنوان إعادة النظر في دور الدولة في النموذج التنموي الجديد وتعزيز المقاربة الحقوقية في مواجهة اللامساواة فيما الورقة الثالثة يلقيها صلاح الدين الجورشي مدير مكتب العربي الجديد في الجمهورية التونسية عن دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

أما الجلسة الرابعة فتحمل عنوان الإدارة العامة الجديدة – خارطة التطوير الادالاي وتحسين الممارسات الحكومية، حيث تتحدث الدكتورة لبنى محمد عبد اللطيف خبيرة في شؤون القطاع العام بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الاوسط – البنك الدولي حول الادارة العامة والتحديات والتطورات الجديدة، وستتطرق انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي للمجلس الاعلى للتخطيط بالسلطنة حول مواءمة التخطيط في السلطنة مع اهداف التنمية المستدامة: والتقدم المحرز والرؤية المستقبلية.

كما تتحدث أروى حسن مدير برامج الوكالة الألمانية للتعاون الدولي حول دور وأهمية هيئات مكافحة الفساد في الادارة العامة الجديدة، فيما يتطرق الدكتور سعيد حسن علي باحث ومحلل اقتصادي من دولة الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيات التوطين في الدول العربية كنواة لاستحداث مشروع عربي موحد لتوطين الوظائف.