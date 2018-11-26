رأي الخليج 365 : نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

في آراء 27 نوفمبر,2018 نسخة للطباعة

يعد المؤتمر السنوي الثامن عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية والذي تستضيفه السلطنة من الأهمية بمكان بالنظر إلى مضامين نقاشاته وجوهر حواراته وأوراق العمل التي تطرح تحت قبة المؤتمر الذي افتتحت أعماله يوم أمس برعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان.

ويكتسب المؤتمر أهميته أولًا من خلال عنوانه “دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030″ الذي تندرج تحته موضوعات محورية عدة ذات علاقة بمستقبل وأدوار الحكومات في الدول العربية، بما يسهم في تنمية وتحسين تنافسية الاقتصادات العربية في ظل التحديات الدولية ومتطلبات العصر على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثانيًا (ووفق الجهات المنظمة) من خلال التركيز على هذه الأهداف، وآليات التخطيط وتوفير المتطلبات، وكيفية تحسين أداء الحكومة في المفاصل الأساسية للاقتصادات العربية ذات التوجهات المتوافقة مع متطلبات العولمة، والاهتمام باستجلاب واسع النطاق للتكنولوجيا الحديثة وغيرها من المحاور. وثالثًا عبر ما يهدف إليه المؤتمر من تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها باتجاه التكيف مع متطلبات العولمة لتحسين تموضع الاقتصادات العربية خلال السنوات العشر المقبلة على طريق تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة. وكذلك توظيف الإمكانات وتحديد اتجاهات وخيارات تطوير أدوار الحكومات وضمان استجابتها لاستحقاقات أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية 2030 وفقًا لآليات من بينها العمل على تحقيق تميز المؤسسات الحكومية، ونشر الابتكارات وتبادل الخبرات والإمكانات المتاحة وقصص النجاح العربية.

إن المعركة الاقتصادية الدائرة رحاها اليوم تفرض على جميع الدول العربية دون استثناء التحرك المشترك نحو رفع مستوى اقتصاداتها، وتعظيم الفوائد، وتنويع مصادر الدخل، وتنويع الاقتصاد، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية، والتنمية البشرية، وتحسين الإنتاج، والاستفادة اللازمة من التجارب التي مرت بها الكثير من دول العالم، والانتقال إلى التنافسية العالمية؛ فالتجارب والبرامج الاقتصادية الناجحة يجب أن ينظر إليها بشيء من الاهتمام.

ما من شك أن هناك تحديات جمة تقف أمام الاقتصادات العربية، وهو ما يستدعي التحول المباشر إلى تفعيل الندوات والملتقيات والمؤتمرات ذات الطبيعة الاقتصادية أو التنموية بوجه عام، من خلال سياقات وبرامج عمل مشتركة تتكامل فيها الجهود وتتضافر، لإعطاء الدينامية المطلوبة للاقتصادات الدول العربية، لذلك فإن التخادم الاقتصادي وتبادل الخبرات والمصالح والمنافع بين الدول العربية ينبغي أن يعطى القدر اللازم من الاهتمام، وذلك لكي تتمكن من المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي يعد تحقيقها من الأهمية بمكان، لما يترتب عليه من توفير مظاهر العيش الكريم، والرخاء الاقتصادي والمعيشي، والاستقرار الاجتماعي، وتلبية متطلبات الحياة اليومية، وتحقيق مصالح الناس، وتوفير حق التعليم والصحة، وسلامة البيئة ونظافتها، وتوفير فرص العمل، وعدم الإساءة إلى الكوكب والبيئة، والعمل على عدم تغير المناخ، فإذا ما تمكنت الدول العربية مجتمعة من إنجاز هذه المتطلبات والوفاء بالتزاماتها فإنها ساعتئذ تكون قد خطت خطوة واسعة ومتقدمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.