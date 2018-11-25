«الشورى» يستمع لبيان(المالية) حول مشروع الميزانية .. اليوم

يستمع أعضاء مجلس الشورى اليوم في جلسة غير علنية إلى بيان معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م ؛ لمناقشة معاليه حول مشروع الميزانية.

وناقش المجلس أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية المحال من الحكومة، حيث يتضمن تقرير اللجنة مرئيات وملاحظات على مشروع الميزانية، فيما يتعلق بتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام خلال عام 2019م، وسياسات الدعم إلى جانب ملاحظات اللجنة على موقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص.

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