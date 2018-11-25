“الثقافة والإعلام والسياحة” بمجلس الدولة تناقش مع مسؤولي الجمعية العمانية للمسرح تطوير الدراما العمانية

استعرضت إسهامات “الفرق الأهلية” وكتاب النص المسرحي

مسقط ـ الخليج 365:

استضافت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة أمس الأحد، مسؤولي الجمعية العمانية للمسرح، وعددا من كتاب النص المسرحي، ومسؤولي عدد من الفرق المسرحية الأهلية، وذلك في إطار دراسة اللجنة حول “دور الدراما العمانية في المجتمع.. المسرح أنموذجا”.

واطلعت اللجنة في اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة برئاسة المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وموظفي الأمانة العامة، على واقع المسرح العماني بكل جوانبه، والصعوبات التي يواجهها، والمعوقات التي تحد من حراكه وتطوره بشكل عام واقتراح الحلول الملائمة لتجاوزها.

كما تعرفت اللجنة خلال الاجتماع على دور المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية وخاصة التعليمية في دعم ورفد المسرح العماني بالكوادر الفنية المتخصصة في مجال الدراما والإنتاج الدرامي، واقتراح سبل تنشيط الحراك المسرحي وتعظيم ناتجه ومردوده.

وناقشت اللجنة مع مسؤولي الجمعية العمانية للمسرح دور الجمعية في تطوير المسرح وعلاقتها بالفرق المسرحية، وتقييمها للمسرح العماني.

فيما ناقشت اللجنة مع كتاب النص المسرحي المعوقات التي تواجه كتابة النص المسرحي العماني الجيد، وتقييم مسيرة المسرح، بالإضافة إلى موسمية نصوص المسرح والدراما العمانية.

وتطرقت اللجنة خلال استضافتها للفرق المسرحية الأهلية إلى مناقشة سبل تنشيط وتعزيز العمل المسرحي في السلطنة، والصعوبات والمعوقات التي تواجه الفرق المسرحية لتطوير المسرح العماني من حيث التشريعات، وتعدد الفرق، وقلة المسارح والعروض، ومدى تأثير القبول في قسم المسرح بكلية الآداب بجامعة السلطان قابوس على مسيرة المسرح. وفي ختام اجتماعها صادقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق، واطلعت على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.