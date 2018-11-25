قوات الاحتلال تعتقل محافظ القدس مجددا

القدس المحتلة ـ الخليج 365 :

أوقف الاحتلال الإسرائيلي أمس محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث للمرة الثانية في شهرين بحسب ما أعلن متحدّث باسم شرطة الاحتلال، بعد ورود تقارير عن تحقيق حول صفقة بيع أراض. على حد زعمها.

وأُوقف محافظ القدس الفلسطيني ليلا في مدينة القدس المحتلة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم شرطة الاحتلال الاسرائيلي ميكي روزنفلد في بيان من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. واكتفت قوات الاحتلال بالقول إن التوقيف جاء على خلفية قضايا تتعلّق بالمال. على حد زعمه. وأوقف غيث للمرة الأولى في 20 أكتوبر، وأطلق سراحه بعد يومين. وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” حينها أن توقيفه جاء على خلفية “مخالفات ارتكبتها السلطة الفلسطينية في القدس”.

من جانبها، نددت حكومة الوفاق الفلسطينية بعملية اعتقال محافظ القدس بعد اقتحام منزله. وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود ، في بيان صحفي ، إن اعتقال غيث “يندرج في إطار استمرار استهداف حكومة الاحتلال عاصمتنا المحتلة مدينة القدس وأهالي العاصمة ومقدساتها وقياداتها الوطنية”. وأضاف المحمود أن سلطات الاحتلال “تريد فرض المزيد من الهيمنة وترسيخ وهم أن لها اليد العليا في مدينة القدس التي لن تستطيع أية قوة السيطرة على ذرة تراب منها سوى قوة أهلها”. وهذه هي المرة الثالثة التي تعتقل فيها السلطات الإسرائيلية محافظ القدس في السلطة الفلسطينية منذ نهاية الشهر الماضي. ويوم الخميس الماضي طالبت منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بالتراجع عن فرضها قيودا على غيث ومسؤول فلسطيني آخر في شرق القدس.