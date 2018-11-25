افتتاح النسخة الخامسة من برنامج المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة

في المحليات 26 نوفمبر,2018 نسخة للطباعة

تنظمه “الخدمة المدنية” بالتعاون مع “الخارجية”

تغطية ـ محمود الزكواني:

بدأت أمس النسخة الخامسة من برنامج “المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة”، الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة الخارجية ممثلة بالمعهد الدبلوماسي خلال الفترة من 25 -29 نوفمبر الجاري.

رعى الافتتاح معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بحضور معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية وعدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بوزارتي الخارجية والخدمة المدنية والمشاركين.

وقد صرح معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية بأن البرنامج يستعرض المرتكزات والمبادئ التي أرساها جلالة السلطان المعظم في مختلف المجالات وبفضل حكمة ومكانة جلالة السلطان ـ أعزه الله – أصبح لعمان اليوم موقعاً مرموقاً على الساحة الدولية ، ويعد هذا البرنامج من البرامج النوعية ، ويهدف إلى تعزيز قدرات القيادات الإدارية في السلطنة حول أهم المرتكزات والمبادئ الموجهة والتي تستند عليها السياسة العمانية.

جدير بالذكر أن البرنامج سيتطرق خلال أيامه إلى تقديم أوراق عمل حول مرتكزات السياسة الخارجية يقدمها سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوزارة الخارجية وورقة عمل حول المنظمات الإقليمية والدولية والدور الذي تلعبه السلطنة يقدمها الوزير المفوض الدكتور عبدالله بن سالم الحارثي رئيس دائرة التجمعات الاقتصادية ومجموعات الحوار بوزارة الخارجية، وورقة عمل حول المراسم والأسبقيات والدعوات يقدمها الوزير المفوض حميد بن علي المجيني نائب رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية وورقة عمل حول حقوق وواجبات الموظف وفق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية يقدمها خالد بن سيف المقبالي مدير دائرة الدراسات والمراجعة بوزارة الخدمة المدنية ، وورقة عمل حول رؤية عمان 2040 يقدمها خالد بن علي بن سالم السنيدي مدير مكتب الرؤية بالمجلس الأعلى للتخطيط.

كما يتضمن البرنامج عددا من المحاور منها محور حول دور وحدة دعم التنفيذ والمتابعة يقدمه عزان بن قاسم البوسعيدي رئيس قطاع بيئة الأعمال والمالية – وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ومحور يوضح دور غرفة تجارة وصناعة عمان في التنمية الاقتصادية يقدمه بدر بن سيف العوفي مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بغرفة تجارة وصناعة عمان، ومحور آخر حول مركز التواصل الحكومي ( التخطيط ، التأسيس ، والعمليات ) يقدمه بدر بن عبدالله الهنائي مدير عام الاتصالات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومحور يسلط الضوء على دور الحكومات في المستقبل يقدمه خالد بن سليمان السيابي استشاري مستقل.

كما سيكون هناك محاور مخصصة عن الدور القنصلي الذي تضطلع به وزارة الخارجية يقدمه الوزير المفوض مبارك بن حمد الهنائي رئيس الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية ومحور حول تطوير الإعلام في دعم مسيرة التنمية يقدمه المكرم حاتم الطائي عضو مجلس الدولة.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أهم المرتكزات التي تستند عليها السياسة العمانية والمبادئ الموجهة لها، حيث أن أوراق العمل تغطي المباديء السياسية والمبادئ الاقتصادية والمباديء الأمنية ومبادئ التنظيم الإداري والجوانب البروتوكولية وغيرها من المبادئ بالإضافة إلى محاور أخرى تتصل بهذا الجانب، ويشارك في البرنامج أكثر من (41) مسؤولا حكومياً من فئة المديرين العامين أو ممن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

يأتي تنفيذ هذه البرامج في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية ممثلة في المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية في تعزيز تنمية مهارات وقدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المجالات بغية إكسابهم المزيد من المهارات الوظيفية للارتقاء بأداء الموظف وتطوير الأداء المؤسسي.