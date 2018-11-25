اليوم مسقط يواجه نزوى في ختام دوري الناشئين لكرة اليد

يسدل الستار مساء اليوم (الاثنين) على منافسات دوري الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي 2018/2019 بإقامة المباراة النهائية في الدور الثاني والنهائي والتي ستجمع بين الفريقين المتصدرين للدوري مسقط ونزوى في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك تحت رعاية عبدالله بن محمد بن عبدالله المدحاني رئيس نادى مدحاء بحضور الدكتور سعيد بن أحمد الشحري رئيس الاتحاد العماني لكرة اليد واعضاء مجلس ادارة الاتحاد وبعض رؤساء الأندية المشاركة في الدوري.

وشهد دوري الناشئين لهذا الموسم مشاركة 10 اندية وزعت على مجموعتين المجموعة الأولى ضمت اندية السيب وأهلي سداب والاتحاد وظفار وصلالة والمجموعة الثانية تضم اندية نزوى وخصب وصحم وصحار ومسقط تأهل منها ثلاثة اندية من كل مجموعة إلى منافسات المرحلة الثانية في الدوري والتي لعبت بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 6 اندية المتأهلة إلى هذا الدور ولعبت بنظام تجميع النقاط.

وتعد مباراة اليوم مسك الختام للدوري الذي شهد ظهور مواهب جيدة تتمتع بمهارات فنية وبدنية سيكون لها مستقبل باهر في كرة اليد حيث يضع حاليا اتحاد اليد أملا وطموحات كبيرة على هذا الفئة العمرية التى ستكون النواة الأساسية لمنتخب الناشئين الذي سيتم تشكيله في المرحلة القادمة من خلال عملية الرصد والمتابعة التي قام بها اعضاء اللجنة الفنية المشكلة بالاتحاد لمباريات الدور الثاني والتي تركزت على اختيار افضل العناصر وفق العديد من الأسس التي تم وضعها في عملية الاختيار حيث سيتولى مهمة الإشراف والتدريب على منتخب الناشئين مدرب اجنبي سيتعاقد معه الاتحاد ويساعده طاقم تدريب معي يتولى مهمة المساعدة في تأسيس قاعدة قوية من اللاعبين المجيدين الذين سيكون النواة الأساسية للمنتخبات الوطنية.

وقد قطع فريقا مسقط ونزوى مشوارا حافلا في منافسات الدوري تكلل بوصولهم إلى نقطة النهاية التي ستكون مسك الختام لمشوارهم في الدوري من اجل تتويج جهودهم التي بذلوها من منذ البداية وحتى الوصول إلى المحطة النهائية بكأس البطولة والميداليات الذهبية وهذا هو الحلم المنشود والهدف الذي يسعى إليه الطرفان حيث يسعى كل منها للظهور اليوم بمستوى مشرف ومغاير عن الذي قدموه خلال المرحلة الماضية بعدما عرف مدربا الفريقين نقاط الضعف والقوة في صفوفهم وقاموا بوضع الخطة والتشكيلة المناسبة التي سيلعبون بها المباراة خاصة وان الفريقين يتمتعان بوجود عناصر جيدة قادرة على تخليص المباراة في الوقت المناسب وقد خاض الطرفان خلال الأيام الماضية مرحلة اعداد وتدريب مكثفة استعدادا لنهائي الدوري.

مشوار الفريقين

استهل نادي مسقط مشواره في الدور الثاني والنهائي لدوري الناشئين بالفوز على السيب بنتيجة 31/14 وتفوق في المباراة الثانية على فريق الاتحاد بنتيجة 32/21 وفاز في المباراة الثالثة على خصب بنتيجة 19/15 وتغلب في المباراة الرابعة على اهلي سداب بنتيجة 24/16.

اما مشوار نادي نزوى في الدور الثاني والنهائي لدوري الناشئين فكانت البداية بالفوز على خصب بنتيجة 27/24 وفي المباراة الثانية فاز على الاتحاد بنتيجة 32/21 وتغلب في المباراة الثالثة على أهلي سداب بنتيجة 27/24 وفي المباراة الرابعة تفوق على الاتحاد بنتيجة 30/18.

جوائز ومكافأة الفائزين

يحصل الفريق الفائز بالمركز الاول في دوري الناشئين على درع تذكارية و24 ميدالية ذهبية وهدية بالإضافة إلى مكافأة مالية وينال صاحب المركز الثاني 24 ميدالية فضية وهدية ومكافأة مالية ويمنح الفريق صاحب المركز الثالث 24 ميدالية برونزية وهدية بالإضافة الى مكافأة مالية.