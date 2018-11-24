جلالة السلطان يهنئ رئيسي البوسنة وسورينام

مسقط ـ العمانية: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه اللّه ورعاه ـ برقيـة تهنئة إلى فخامة الرئيس بكر عزت بيجوفيتش رئيـس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

أعرب جلالته من خلالها عن صادق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته ولشعب بلاده الصديق.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ديزي ديلانو بوترس رئيس جمهورية سورينام بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، تضمنت تهاني وتمنيات جلالة السلطان المعظم الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق.

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