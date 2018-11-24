بدء القيد في السجل الانتخابي لانتخابات (الشورى)

أعلنت وزارة الداخلية للمواطنين عن بدء القيد في السجل الانتخابي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة وذلك اعتباراً من اليوم , فعلى المواطنين الذين لم يسبق قيدهم في السجل الانتخابي أن يتقدموا بطلب القيد عن طريق مكاتب أصحاب السعادة الولاة في الولايات مع ضرورة إحضار أصل البطاقة الشخصية سارية المفعول.

كما يمكن للمواطنين التقدم بطلباتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني عبر شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ) www.elections.om)) وعلى مقدمي الطلبات التأكد من أن بطاقاتهم الشخصية مزودة بنظام التصديق الإلكتروني ( PKI ) .

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