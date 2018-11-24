مناقشة دور الحكومات في تحسين تنافسية الاقتصاديات العربية .. غدا

تبدأ غدا الإثنين بفندق قصر البستان أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر تحت عنوان “دور الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 “الذي تنظمه وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ويستمر لمدة يومين.

ويناقش المؤتمر موضوعات محورية ذات علاقة بمستقبل وأدوار الحكومات في الدول العربية بما يساهم في تنمية وتحسين تنافسية الاقتصاديات العربية في ظل التحديات

الدولية ومتطلبات العصر على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتدور محاور المؤتمر الثلاثة حول أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 وآليات التخطيط وتوفير المتطلبات والاستحقاقات والتنمية والحكومة ودورها في تحقيق أهداف

التنمية المستدامة 2030 وتحديث الإدارة العامة وتطوير الممارسات الحكومية ورأس المال البشري وبناء القدرات في الدول العربية.

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