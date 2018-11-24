حكومة الاحتلال مستمرة بتسمين استيطانها في القدس

في السياسة 25 نوفمبر,2018 نسخة للطباعة

هدمت جرافاتها 30 منشأة في المدينة المقدسة بنوفمبر

القدس المحتلة ـ الخليج 365 :

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل مخططاتها الرامية لاستكمال الحزام الاستيطاني حول البلدة القديمة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك من جهتي الجنوب والشمال. وأوضح المكتب في تقرير أصدره أمس أن “المحكمة العليا” الإسرائيلية صدقت الأسبوع الماضي على أكبر مشاريع الاستيطان في الشيخ جراح بالقدس، عبر رفضها استئنافًا تقدمت به عائلات فلسطينية حول قرار بمصادرة أراضيهم. وأشار إلى أن “المحكمة العليا” رفضت الاستئناف الذي تقدمت به عائلتا صباغ وحماد من الشيخ جراح ضد قرار المحكمة المركزية الذي رفض دعوتهم للنظر بملكية أرض (كرم الجاعوني) بدعوى التقادم، ولجأت إلى قانون “أملاك الغائبين”. وينص قنون “أملاك الغائبين” على أن الأملاك التي كانت تعود للفلسطينيين قبل عام 1948 انتزعت منهم إلى الأبد، خلافًا للممتلكات اليهودية وليس من حقهم حسب القوانين الإسرائيلية العنصرية العودة إليها وإن كانت قائمة وبتصرف المستوطنين. وبحسب المكتب الوطني، فإن هذا القرار يأتي تمهيدًا لبناء حي استيطاني مكون من ٨ مبانٍ، في كل منها ١٢ طابقا في أكبر عملية اقتلاع وتهجير تشهدها المدينة المقدسة منذ النكبة. وكانت “المحكمة العليا” قد رفضت الالتماس المقدم من أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، وسمحت لجمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية ومنحتها الغطاء القانوني اللازم، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.

وأفادت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال نوفمبر الجاري فقط 30 منشأة فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بما فيها منازل ومحال تجارية. وأوضحت الدائرة في تقرير أن جرافات الاحتلال هدمت ما لا يقل عن 17 منشأة تجارية متنوعة في يوم واحد بمخيم شعفاط شمال شرق القدس، مما سيؤثر على لا يقل عن 50 عائلة فلسطينية، لافتة إلى أن أصحاب المحال تلقوا اخطارات بالهدم قبل 12 ساعة فقط من تنفيذ عملية الهدم. وأوضحت أنه وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (UNOCHA)، هدمت “إسرائيل” خلال العام الجاري، 132 مبنى في القدس، بما في ذلك 57 منزلًا (37 منها مأهولة) و4 مبان ممولة من الجهات المانحة، ما أدى إلى تشريد 33 أسرة (170 شخصًا، من بينهم 84 طفلًا) وأكثر من 900 شخص آخر. وأشارت إلى أنه تم الإعلان عن أكثر من 5500 وحدة استيطانية غير قانونية في القدس وحولها، بالإضافة إلى إعلانات الطرق، ومشاريع الاستيطان السياحية داخل الأحياء الفلسطينية.