“التربية والتعليم” تنظم مهرجان الإنشاد الوطني الطلابي “بقلمي وبصوتي أعزز انتمائي” غدا الاثنين

مسقط ـ الخليج 365:

يقام مساء غد الاثنين على مسرح وزارة التربية والتعليم بالوطية حفل مهرجان الإنشاد الوطني الطلابي “بقلمي وبصوتي أعزز انتمائي”، تحت رعاية صاحب السمو السيد فاتك بن فهر آل سعيد أمين عام في وزارة التراث والثقافة، بحضور معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة الوكلاء.

يبدأ الحفل باللوحة الشرفية، بعدها يلقي سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي المستشار بوزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة الرئيسية للمهرجان كلمة الوزارة، يليه يبدأ الطلبة تقديم عروض الأعمال الفائزة في المجال التراثي، والعروض الفائزة في المجال المبتكر، عقب ذلك يقوم صاحب السمو السيد راعي الحفل بتكريم المديريات التعليمية الفائزة في مسابقة المهرجان، ومن ثم يختتم المهرجان باللوحة الختامية .

يذكر أن مهرجان الإنشاد الوطني الطلابي “بقلمي وبصوتي أعزز انتمائي” الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بشكل سنوي يأتي بناء على التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بإقامة مهرجان للإنشاد الوطني الطلابي؛ يهدف إلى تنمية مواهب الطلبة وصقل مهاراتهم وتبني ملكات الإبداع لديهم، وغرس مبادئ الوطنية في نفوسهم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالوطن وحضارته وقيادته ووحدته ومكتسبات نهضته الحديثة جنبا إلى جنب مع بناء شخصيتهم المتكاملة، ويتنافس الطلبة في التعبير عن ولائهم وانتمائهم لهذا الخليج 365 من خلال كتابة القصيدة الوطنية وتلحينها وأدائها .