ريادة في حماية البيئة

انطلاقا من دورها في دعم العمل العربي المشترك وجهودها في مجال حماية البيئة يأتي اختيار السلطنة لإشهار وثيقة حماية البيئة العربية ليؤكد على ريادتها في الاهتمام بحماية البيئة والحياة الفطرية وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لكافة مواردها الطبيعية , علاوة على الاستراتيجيات التي وضعتها السلطنة للحد من تزايد الأضرار والمشكلات البيئية والعمل على علاجها وتنميتها.

فخلال الحفل الذي تستضيفه السلطنة يوم الثلاثاء المقبل سيتم إشهار الوثيقة التي تم إقرارها في القمة العربية التاسعة والعشرين بالمملكة العربية السعودية منتصف أبريل من العام الجاري كوثيقة عربية مرجعية بمجال البيئة.

وتتضمن وثيقة حماية البيئة العربية ١٨ مادة وتعد وثيقة مرجعية للاسترشاد بها في وضع التشريعات والسياسات والخطط ،واقتراح الأنشطة والآليات الملائمة لحماية البيئة العربية وصون مواردها الطبيعية.

كما تجسد الوثيقة الرؤية الشاملة لمفهوم حماية البيئة من كافة المنطلقات الدينية والاقتصادية والاجتماعية من خلال التأكيد على أن قيم الإسلام تولي أهمية كبيرة للحفاظ على البيئة ، إضافة إلى أن هناك ترابطا بين البيئة والموارد الطبيعية وبين مفهوم التنمية المستدامة بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي .

كذلك تستشعر الوثيقة المخاطر المحدقة بالبيئة العربية من أجل بلورة مفهوم الأمن البيئي العربي ضمن ركائز الأمن القومي العربي.

وفيما تشكل هذه الوثيقة إضافة مهمة لجهود الحفاظ على البيئة العربية .. فإن النهج الذي اتخذته السلطنة للحفاظ على استدامة الموارد البيئية والموازنة بين متطلبات التنمية والحفاظ على حق الأجيال القادمة في الموارد يعد نموذجا يحتذى به عربيا وعالميا في الجهود الرامية لحماية البيئة.

المحرر