رأي الخليج 365 : ملتقيات يجب أن تعكس دور القطاعات الاقتصادية

في آراء 25 نوفمبر,2018 نسخة للطباعة

أضحت الملتقيات الاقتصادية إحدى الوسائل المهمة في التعريف بالإمكانات الاقتصادية ودور المؤسسات الحكومية والخاصة في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز مكانته ونموه وتطوره من خلال الأفكار التي تتحول إلى سلع وخدمات تلبي الحاجة الفعلية للمجتمعات والمؤسسات.

ويعد حجم المشاركة للمؤسسات والشركات وتنوع المنتجات وتعدد السلع، ومستوى الإقبال أحد معايير النجاح لهذه الملتقيات من جهة، ومن جهة أخرى من خلال مستوى المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسات والشركات وحرصها على إثراء هذه الملتقيات، والتقدم الدائم بالمساهمات المطلوبة التي يحتاجها المجتمع، وكذلك من خلال ما تسعى إليه الملتقيات من أهداف يتوخى منظموها تحقيقها، فالمشاركة الواسعة دائمًا ما تعبِّر عن أشياء كثيرة منها مستوى الوعي المجتمعي والدور النشط للمؤسسات والشركات في جميع القطاعات الفاعلة، ومستوى الترويج والقدرة على الجذب ومضاعفة منسوب الاهتمام بها. ذلك أن الملتقيات ذات الطبيعة الاقتصادية والسياحية وغيرها يتوقف نجاحها على ما تعرضه من منتجات وخدمات تهم بالدرجة الأولى المستهدفين بهذه الملتقيات واستقطاب أكبر شريحة في المجتمع، وكذلك من خلال ما تحققه من رضا للمستفيدين والمستهدفين وطالبي المنتجات والخدمات.

وتكتسب الملتقيات الاقتصادية أهميتها من حيث إنها تتصل دائمًا بالجوانب التنموية، ورفد الاقتصاد الوطني، وكذلك من حيث استطلاع الجمهور بشأن ما يرغب فيه من خدمات ويطمح إلى أن يراه بين يديه كلما أراده. كما تكتسب هذه الملتقيات أهميتها لجهة أنها تعرِّف الجمهور بكل جديد من الخدمات، والخطط والبرامج التي تسعى مؤسسات الدولة، ومؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى إقامتها في المستقبل المنظور.

وفي الإطار ذاته، يفرد ملتقى جنوب الشرقية السياحي الذي انطلقت فعالياته، وملتقى شمال الشرقية الذي ستنطلق فعالياته يوم الأربعاء المقبل مساحة للتعريف بالمنتجات السياحية والتراثية وتعزيز مستوى الوعي بأهمية السياحة الداخلية وما تلعبه من دور في رفد الاقتصاد الوطني، حيث مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، وتنشيط الاقتصاد تعد أمرًا مهمًّا وملحًّا في ظل ما يشهده العالم من انهيار في أسعار النفط، والتوجه المطلوب نحو عدم الاعتماد على الذهب الأسود مصدرًا وحيدًا للدخل، مع أهمية أن تواكب السياحة الداخلية متطلبات المواطنين والمقيمين، وتمتين البنية الأساسية للقطاع السياحي بما يجعل السلطنة هي الخيار الأول للسياحة، ومع أهمية أيضًا أن تنصب الجهود نحو هذا الأمر، والاستماع إلى مطالب السياح والانتقال المباشر إلى تنفيذها، خصوصًا وأن القطاع السياحي لديه القدرة والإمكانات على تحقيق العوائد والأرباح، وبالتالي ما يخصص من اعتمادات مالية لتوسيع البنية الأساسية للقطاع السياحي يكون قابلًا لاستثماره الاستثمار الأمثل شريطة أن تكون الرؤى والخطط والبرامج سليمة وصحيحة.