البنك المركزي: 2.4% نموا في عرض النقد بمعناه الواسع بنهاية أغسطس

مسقط ـ العمانية: تشير بيانات المسح النقدي في نهاية أغسطس الماضي إلى نمو طفيف في عرض النقد بمعناه الضيق بنسبة بلغت 0.3% مقارنة مع أغسطس 2017 ليصل إلى حوالي 5.1 مليار ريال عماني.

أما شبه النقد والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العماني زائد شهادات الإيداع المصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي فقد شهد نموا بنسبة 3.4% حتى نهاية أغسطس 2018 .

وانعكاسا لهذه التطورات ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد بنسبة 2.4% ليصل إلى حوالي 16.5 مليار ريال عماني في نهاية اغسطس 2018 .

وفيما يخص هيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التقليدية تشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي العماني إلى استمرار الاتجاه التصاعدي فيها انسجاما مع التطورات السائدة في أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية.

وضمن هذا السياق ارتفع المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الودائع بالريال العماني الى 1.764% في أغسطس 2018 من 1.673% في أغسطس 2017 بينما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العماني إلى 5.281% من 5.162% خلال نفس الفترة.

وواصل سعر الفائدة على الإقراض بالريال العماني في سوق مابين البنوك المحلية اتجاهه الصعودي مرتفعا إلى 2.209% في أغسطس 2018 مقارنة مع 1.237% في أغسطس 2017.

كما وصل متوسط أسعار الفائدة على عمليات الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العماني لضخ السيولة عند الحاجة الى 2.572% سنويا خلال أغسطس 2018 أي أعلى بمعدل 0.8 نقطة مئوية مع مستواها في أغسطس 2017 .