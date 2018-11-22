لوحات وطنية احتفاء بالعيد المجيد

ولايات ــ الخليج 365:

بلوحات ومسيرات وطنية عمت ولايات السلطنة المختلفة، تواصلت أمس الاحتفالات بالعيد الوطني الـ 48 المجيد، ففي بلدة كهنات بعبري، نظم أهالي البلدة والقرى المجاورة احتفالاً بدأ بمسيرة وطنية حمل فيها المشاركون أعلام السلطنة وصور حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ولوحات معبرة عن هذه المناسبة مرددين عبارات الشكر والثناء لباني نهضة عمان، كما شارك عدد من الشعراء بإلقاء قصائد شعرية وطنية عبروا فيها عن أصدق مشاعر التهاني لمقام جلالته السامي بهذه المناسبة.

وفي ولاية قريات نظم الأهالي أمسية وطنية بمشاركة أهالي الولايات المجاورة من محافظة مسقط ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية وغيرهم من بقية المحافظات متوشحين بعلم السلطنة وصور القائد المفدى، واشتملت الأمسية على تقديم وصلات وطنية من فن الرزحة والعازي الذي تشتهر به الولاية. تأتي الاحتفالية كشكر وتقدير لله عز وجل لمسيرة البناء والتطوير لبلدنا الغالي.

كما نظمت دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة الوسطى حفل استقبال لقافلة الولاء والانتماء أمام مكتب والي محوت والتي انطلقت من ولاية أدم وصولاً لولاية محوت على ظهور الإبل لإحياء موروث الآباء والأجداد، وذلك بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد

وبمشاركة شباب ولاية أدم معبرين عن ولائهم لباني عُمان، حيث استغرقت القافلة منذ انطلاقها حتى وصولها ولاية محوت ستة أيام عبروا خلالها الصحاري والأودية وصولاً إلى ولاية محوت، هذا، وقام أهالي ولاية محوت بتسيير 48 قاربا من الولاية إلى جزيرة مصيرة مزينة بالأعلام وصور حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد. وقد عبر الأهالي عن الولاء والعرفان لباني النهضة المباركة، حيث استقبل نائب والي مصيرة المسيرة البحرية بحضور عدد كبير من أهالي ولاية مصيرة إلى جانب إقامة الفنون الشعبية.

إلى ذلك، نظم مكتب نائب الوالي بنيابة الشويمية مسيرة تجديد الولاء والمحبة والعرفان لباني نهضة عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد. وقد انطلقت المسيرة التي تقدمها الشيخ مسلم سعيد قطن مدير عام شؤون الولايات بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار من دوار الشويمية إلى مكتب الوالي بمشاركة الشيخ محمد بن أحمد حموده الجنيبي نائب والي شليم وجزر الحلانيات بنيابة الشويمية وعدد من المسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة وشيوخ ورشداء وأعيان الولاية وعدد كبير من طلبة وطالبات المدرسة. وحمل المشاركون علم عمان الذي يبلغ طوله حوالي 450 مترا وصور حضرة صاحب

الجلالة مرددين عبارات الولاء والعرفان لباني النهضة داعين الله بأن يلبسه ثوب الصحة والعافية ليكمل مسيرة البناء والعطاء لهذا الخليج 365 . وألقيت خلال المسيرة القصائد الشعرية الوطنية التي تغنت بحب القائد والوطن .