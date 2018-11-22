وزير العدل : النهج الحكيم لصاحب الجلالة يؤمن بالكرامة الإنسانية لكل البشر

الخرطوم ـ العمانية : قال معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل إن مشاركات الوزارة وإسهاماتها في الغايات النبيلة لمجلس وزراء العدل العرب تستلهم النهج العادل والحكيم لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وهو نهج يستشعر عظمة الدور الذي يجب على الأمة العربية أن تنهض به ضمن منظومة الأسرة الإنسانية الدولية، كما يؤمن بالكرامة الإنسانية المطلقة لكل البشر طبقا لما نص عليه الخالق العظيم في القرآن المجيد. وأضاف معاليه في تصريح له خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب التي استضافتها جمهورية السودان، على أهمية القضايا التي يتصدى لها مجلس وزراء العدل العرب مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود والمشاركات لوفد السلطنة الذي يشارك في كل ما من شأنه تعزيز التعاون العربي وتفعيل الاتفاقيات التي يتم التوافق على إقرارها.

وقد اختتم المجلس أمس اجتماعاته بعد أن أقر الكثير من الموضوعات المرفوعة إليه من اللجان المختصة.