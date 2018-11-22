أكثر من 16ألف منشأة نشطة بـ(التأمينات الاجتماعية)

مسقط ـ الخليج 365:

تجاوز مجموع المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية 16ألف منشأة بنهاية سبتمبر المنصرم، بينما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطون العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة، 232417 مؤمناً عليه.

وقالت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: بلغ عدد المنشآت النشطة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية (16592) منشأة بنهاية شهر سبتمبر الماضي، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم النشطون العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة (232417) مؤمنا عليه بنهاية شهر سبتمبر، بينما بلغ إجمالي حالات التسجيل للمؤمن عليهم خلال عام 2018م حتى نهاية شهر سبتمبر (51617) عمانياً، ووصل متوسط أجر الاشتراك لإجمالي المؤمن عليهم النشطين (690) ريالاً عمانياً.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ (1756) مؤمناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر، وبلغ عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين بالخارج ومن في حكمهم (48) مؤمناً عليه حتى نهاية شهر شهر سبتمبر، مشيراً إلى أن عدد المؤمن عليهم النشطين في نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم بلغ (9697) مؤمناً عليه حتى نهاية شهر سبتمبر.