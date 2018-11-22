قمر شهر ربيع الأول في ليلته الخامسة عشرة وهي إحدى ليالي أيام البيض الثلاثة (الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) التي يستحب فيها الصيام تقربًا إلى الله وطلبًا للثواب، حيث أعقبت الأيام الثلاثة ليلة ذكرى مولد رسول الهدى والرحمة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم التي احتفينا بنفحات ذكراها الخالدة امتنانًا وعرفانًا لرسول الرحمة والمحبة والسلام والإخاء والوفاء والأمانة والإخلاص والصدق والتواضع والحلم، والمبعوث مربيًا ومعلمًا ومتممًا لمكارم الأخلاق، إنها أيام خير وثواب وعمل في شهر تميز بهذه الذكرى الخالدة. “تصوير: كومار”

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