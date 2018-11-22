رأي الخليج 365: احتفالات متواصلة أكدت الوعي الوطني

في آراء 23 نوفمبر,2018 نسخة للطباعة

يواصل أبناء عمان الأوفياء احتفالاتهم بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للعيد الوطني المجيد، معبرين خلالها عن أصدق معاني الولاء والانتماء والعرفان لهذا الخليج 365 ولحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حيث تعددت أشكال التعبير الوطني وصنوفه، راسمة صورة وطنية لم تعطِ البُعد الوطني عبر المفردات التي صاغها أبناء عمان الأوفياء احتفاء بهذه المناسبة الوطنية المجيدة فحسب، وإنما أكدت عمق الانتماء لهذا الخليج 365 الذي ترسخ على امتداد حقب التاريخ.

لقد كان لمظاهر الاحتفال بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد الشجون ذاتها والمفردات نفسها التي عبَّر بها العمانيون في احتفالاتهم بهذه المناسبة المجيدة كل عام، كيف لا؟ وهم يكنون أعظم مشاعر الفخر والامتنان والاعتزاز والعرفان لصاحب هذه المناسبة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على العطاء الغزير الذي قدمه ولا يزال يقدمه، وعلى الوفاء بما قطعه من عهد ووعد، كل شبر في عمان الغالية يؤكد صدق العطاء ونبل الوفاء.

إن النهضة العمانية المباركة قد أزاحت الستار عن الدور العماني الحضاري والتاريخي، وأعادت بناء جسور التواصل الحضاري والثقافي مع حضارات العالم القديم والحديث، وأكدت بتمسكها بالثوابت الوطنية والقومية عمق تجربتها وعلو كعبها في كيفية إقامة الدولة المتحضرة، والقادرة على التفاعل الإيجابي، وصنع الدور المؤثر، وكيفية بناء العلاقات الفريدة مع دول العالم المتحضر، ليس من أجل خدمة عمان وأبنائها فحسب، وإنما لخدمة شعوب العالم عامة شعوب المنطقة خاصة، فلا تزال في هذا الصدد تتحرك وفق ما تمليه مصلحة الأمن والسلم الدوليين، واستقرار الشعوب واطمئنانها، والمساعدة من أجل نزع بذور التوتر، وبذل كل جهد ممكن يحقق معادلة العيش والتعايش والتسامح وفق أسس واضحة وثابتة يأتي في مقدمتها احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتبادل المصالح والمنافع، وجعل الحوار وسيلة لحل المشكلات وتقريب وجهات النظر، بعيدًا عن مظاهر الشطط والقوة، والنزعة نحو التسلط التي لم ولن تحقق نجاحات ولا اختراقات، وإنما تعمق المشكلات وتعمق الجراحات.

لذلك، حين نحتفل بمناسبة العيد الوطني المجيد أو بيوم النهضة المجيد، فإننا ننطلق من مرتكزات وأسس وعطاءات ومكتسبات ونجاحات، تعطينا الحق للتعبير عن مكنون صدورنا وحبنا والتفافنا وتلاحمنا مع جلالة قائدنا المفدى ـ أيده الله ـ وأن نقف معه في كل خطوة يخطوها، فالتجارب العمانية أثبتت ـ بما لا يدع مجالًا للشك ـ حكمة السياسة العمانية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وأكدت مكانة السلطنة ودورها في المسرح العالمي، لذا، وجب علينا ومن حقنا أن نعلي راية أمجادنا، ونصدح بولائنا وعرفاننا وانتمائنا لباني نهضة عمان الحديثة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأن نحفظ ما تحقق من نعم ومنجزات ومكتسبات، ونحافظ على ثوابت سياستنا ومقدرات بلادنا.