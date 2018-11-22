الخام العماني يتراجع بمقدار 24 سنتًا والأسعار العالمية تهبط بفعل ارتفاع مخزون أميركا

مسقط ـ عواصم ـ وكالات: بلغ أمس سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم 03ر63 دولار، وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 24 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأول الأربعاء الذي بلغ (27ر63) دولار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر ديسمبر المقبل بلغ (80) دولارًا و(20) سنتًا للبرميل مرتفعًا بمقدار (48ر1) دولار مقارنة بسعر تسليم شهر نوفمبر الجاري.

بينما انخفضت أسعار النفط أمس الخميس بعدما ارتفعت مخزونات الخام الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2017، مما يذكي المخاوف من تخمة في المعروض العالمي، لكن حديث أوبك عن خفض الإنتاج يكبح الخسائر.

وانخفض خام القياس العالمي برنت 67 سنتا إلى 62.82 دولار للبرميل، بعد أن هبط دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من دولار قبل أن يقلص خسائره ليجري تداوله منخفضا 49 سنتا إلى 53.84 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول الأربعاء إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهذا هو أعلى مستوى للمخزون منذ ديسمبر من العام الماضي.

وظل إنتاج النفط الخام الأميركي عند مستوى قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يوميا، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

وتشعر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالقلق من ظهور تخمة في المعروض قد تدفع الأسعار لمزيد من الانخفاض.

وتتعرض سوق النفط لضغوط أيضا جراء ضعف الأسواق الآسيوية مع شعور المستثمرين بالقلق تجاه تباطؤ النمو العالمي في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية والتوترات التجارية.

ومن المتوقع أن تظل التداولات هادئة حتى يوم الاثنين بسبب إجازة يوم عيد الشكر في الولايات المتحدة.

كما قد يتجه المزيد من النفط الأميركي إلى السوق مع التخلص من اختناقات في خطوط الأنابيب بالولايات المتحدة في النصف الثاني من 2019. وتفوق الزيادة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط القدرة على نقل الخام الإضافي.

ولمواجهة الزيادة في الإمدادات، تدرس أوبك اتفاقا لخفض الإنتاج خلال اجتماعها القادم في السادس من ديسمبر ، وإن كان من المتوقع أن تعارض إيران العضو في المنظمة أي تخفيضات طوعية. وأحجمت روسيا، حليف أوبك، عن إظهار أي بوادر على عزمها المشاركة في أي خفض.