“السلام قابوس” أمسية وطنية نظمتها فرقة جعلان المسرحية

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

نظمت فرقة جعلان المسرحية وليومين متتاليين بحديقة بلدية جعلان بني بوحسن، أمسية وطنية بعنوان ( السلام قابوس ) وذلك تزامنًا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد.

في يومها الأول كانت الأمسية للرجال تحت رعاية خميس بن راشد المسروري عضو المجلس البلدي بجعلان بني بوحسن، أما في يومها الثاني كانت الأمسية لنساء تحت رعاية سميه الحسني مدير بنك مسقط فرع جعلان بني بوحسن.

تضمنت الأمسية فقرات فنية وأدبية متنوعة، كالشعر باستظافة الشاعر أحمد بن غدير الحكماني، الذي قدم مجموعة من القصائد الوطنية المعبرة عن المناسبة،وعرض لفرقة نجوم شباب جعلان للفنون الشعبية، وفقرة الإنشاد قدمها المنشد محمد الحسني،تلتها فقرة بوب آرت للفنان التشكيلي طاهر المطاعني، وفي ختام الأمسية عرضت فرقة جعلان المسرحية مسرحية الروزنة حيث تفاعل الحضور مع مشاهد العرض المسرحي الذي حمل قيمة أدبية تليق بالمناسبة.

وعن هذه الأمسية يقول محمد المشايخي رئيس فرقة جعلان المسرحية والمشرف العام للأمسية: أهمية المناسبة تفرض هيبتها علينا، لهذا كان حرص نجاح الأمسية أهم أهداف أعضاء فرقة جعلان المسرحية، والحمدلله قدمت فقرات الأمسية بإنسيابية جميلة، تفاعل معها الحضور، وهذا التفاعل كان شهادة نجاح لأعضاء الفرقة،الذين لم يبخلون بتقديم الجهد والمثابرة والعطاء، في سبيل نجاح هذا الحدث الوطني، ونحن أن شاء الله مستمرون بتقديم كل ما يبحث عنه المتلقي العاشق للفن والأدب، وسوف نبقى مشاركون في مناسبات الخليج 365،نحاول ترك بصمة وأثر ثقافي إجتماعي قيم، يعبر عن رقي ما تقدمه فرقة جعلان المسرحية.

يذكر أن الأمسية جاءت بدعم من الأهالي وبعض شركات القطاع الخاص في ولاية جعلان بني بوحسن.