السويق في المجموعة الثالثة والنصر في مواجهة هلال القدس الفلسطيني في قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

متابعة ـ محمد بن علي البلوشي :

سحبت صباح أمس قرعة بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ويمثل السلطنة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي نادي السويق “بطل الدوري” بمقعد كامل ونادي النصر “بطل الكأس” بنصف مقعد، حيث سيخوض ملحق تأهيلي لدوري المجموعات بمواجهة نادي هلال القدس الفلسطيني ، هذا وقد وقع نادي السويق في المجموعة الثالثة بجوار أندية العهد اللبناني والمالكية البحريني والقادسية الكويتي ، فيما ضمت المجموعة الأولى من البطولة نادي الجيش السوري والنجمة اللبناني والوحدات أو الفيصلي الأردني والمتأهل من لقاء نادي النصر وهلال القدس الفلسطيني ، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية النجمة البحريني والاتحاد السوري وكاظمة أو الكويت الكويتي والجزيرة الأردني .

وفي ذات الأطار سحبت قرعة دوري أبطال اسيا حيث ضمت المجموعة الأولى أندية الوصل الإماراتي والزوراء العراقي والمتأهل من الملحق الذي سيضم أندية الوحدات الأردني والكويت الكويتي وذوب آهن الإيراني والغرافة القطري وكذلك المتأهل من ملحق استقلال وآجمك والنصر السعودي، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي ولوكومتيف الاوزبكي والمتأهل من ملحق سايبا الإيراني ومينيرفا الهندي والريان القطري، وضمت المجموعة الثالثة أندية الهلال السعودي والعين الأماراتي والدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني فيما ضمت المجموعة الرابعة أندية الأهلي السعودي وبيرسبوليس الإيراني والسد القطري والمتأهل من ملحق باختكور الأوزبكي والقوة الجوية العراقي والنصر الأماراتي .

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