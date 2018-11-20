جلالته يهنئ رئيس المالديف .. ويعزي الرئيس الأميركي

مسقط ـ العمانية:

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة إلى فخامـة الرئيس/ إبراهيم محمود صليح رئيس

جمهوريـة المالديف بمناسبة انتخابه وتنصيبه رئيسًا جديدًا للجمهورية. أعرب فيها جلالته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بالتوفيق في قيادة الشعب المالديفي الصديق لمزيد من التقدم والرقي ولعلاقات الصداقة بين البلدين التطور والنماء. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ أبقاه الله ـ برقية تعزية ومواساة إلى فخـامـة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية في ضحايا حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا الأميركية ، والتي خلفت العشرات من الضحايا والمفقودين.أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وأسر الضحايا وللشعب الأميركي الصديق.

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