احتفالات بالداخل والخارج بالعيد الوطني الـ48

واصلت السلطنة احتفالاتها في الداخل والخارج بالعيد الوطني الـ 48 المجيد، حيث عمت مسيرات الاحتفال كافة ربوع السلطنة وتلاحمت الاحتفالات الشعبية بالرسمية، تأكيدا على عمق الولاء والانتماء والعرفان لقائد عمان وباني نهضتها، حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فقد واصل أصحاب السعادة الولاة استقبال المهنئين بالعيد الوطني المجيد بمختلف ربوع السلطنة، كما احتفل عدد من سفاراتنا بالخارج أمس بهذه المناسبة الجليلة، حيث قامت سفارة السلطنة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالاحتفال بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد، كما احتفلت سفارة السلطنة بمملكة البحرين بالعيد الوطني الثامن والأربعين المجيد وسط حضور رسمي من وزراء ومسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى مملكة البحرين وعدد من المواطنين والطلبة الدارسين العمانيين وعدد كبير من المواطنين البحرينيين. ورفع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة الذي حضر المناسبة خالص التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وللشعب العماني بهذه المناسبة العزيزة سائلا الله عز وجل أن يديم على السلطنة وشعبها الأفراح والتقدم والازدهار. كما أكد سموه أن علاقات الأخوة والتعاون التي تربط السلطنة ومملكة البحرين ترتكز على دعائم قوية من المحبة الوطيدة التي شكلت ولا تزال نسقا مميزا لشكل ومستوى العلاقات بين البلدين. فيما أقام سعادة السفير نجيب بن يحيى البلوشي سفيرالسلطنة في دولة قطر الشقيقة حفل استقبال في فندق الريتز كارلتون بالدوحة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للعيد الوطني المجيد .حضر الحفل عدد كبير من المدعوين، ومثل حكومـــــة دولة قطــر سعادة أحمد بن عبدالله زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة ، كما أقامت سفارة السلطنة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين المجيد في فندق أسبيناس بلاس بالعاصمة الإيرانية ـ طهران. وقد ألقى سعادة سعود بن أحمد البرواني سفير السلطنة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية كلمة تطرق فيها إلى هذه المناسبة الغالية، كما أشار فيها إلى العلاقات التاريخية بين السلطنة وإيران مؤكدا أن هذه العلاقات تنمو يوما بعد يوم في ظل القيادتين الحكيمتين في البلدين الصديقين. كما أشاد معالي الدكتور علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الذي حضر الاحتفال بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وحكمته في إرساء الأمن والسلام في المنطقة.